السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الداخلية» تنفّذ دورة باللغة العربية لقوات حفظ السلام الأممية في نيبال

عدد من خريجي وخريجات الدورة التدريبية (وام)
30 أغسطس 2025 00:58

أبوظبي (وام)

نفّذت وزارة الداخلية، في إطار جهودها الدولية المتواصلة، وتعزيزاً للتعاون والشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية، دورة تدريبية متخصصة في اللغة العربية، لقوات عمليات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك في جمهورية نيبال الديمقراطية، استمرت من شهر يونيو وحتى أغسطس الجاري.
وشارك في الدورة نحو (40) متدرباً، بينهم (10) من العنصر النسائي، هدفت إلى تزويد المشاركين بأساسيات اللغة العربية وقواعدها، بما يعزز من قدراتهم وتنمية مهاراتهم، واكتساب الخبرة والتعليم اللازم لمتطلبات اللغة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار برامج ومبادرات وزارة الداخلية، الرامية إلى دعم شرطة الأمم المتحدة، والتي تقوم بمهام حفظ السلام في مختلف دول العالم، وتعزيز فاعليتها في المناطق الناطقة باللغة العربية.
وأكدت الوزارة حرصها على التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية في مجالات التدريب والتطوير، انطلاقاً من التزامها بتبادل أفضل الممارسات ونقل الخبرات، بما يسهم في تطوير الكفاءات ودعم مهام قوات حفظ السلام على المستوى الدولي.

وزارة الداخلية
الإمارات
نيبال
قوات حفظ السلام
حفظ السلام
اللغة العربية
