علوم الدار

"الفارس الشهم 3" تسيّر سفينة حمدان الإنسانية التاسعة

"الفارس الشهم 3" تسيّر سفينة حمدان الإنسانية التاسعة
30 أغسطس 2025 11:39

أبحرت من ميناء خليفة "كيزاد" في أبوظبي، اليوم، سفينة حمدان الإنسانية التاسعة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي متجهة إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإدخال شحنتها من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.
ويبلغ إجمالي حمولة السفينة 7000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة.
وتشمل الحمولة 5000 طن من الطرود الغذائية، و1900 طن من المواد الغذائية لدعم المطابخ الشعبية، و100 طن من الخيام الطبية لدعم القطاع الطبي و5 سيارات إسعاف.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي تجسد التزام الدولة الراسخ بنهجها الإنساني في مَدّ يد العون للمحتاجين والمتضررين، بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية.

