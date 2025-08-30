الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025

برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025
30 أغسطس 2025 14:32

انطلقت اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 في مركز أدنيك أبوظبي، وتستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل.
وتنظم المعرض مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ليُقدّم أكبر نسخة في تاريخه، ببرنامج غني يشمل فعاليات وأنشطة متنوعة تغطي 15 قطاعاً متخصصاً.
ويواصل المعرض ترسيخ مكانته كأضخم حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مخصص للاحتفاء بالتراث الثقافي الإماراتي، وتعزيز ممارسات الصيد المستدام، والفروسية، وصيد الأسماك، والرياضات الخارجية.
ويستقطب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية نخبة من الخبراء والعارضين من داخل المنطقة وخارجها، بما في ذلك شركات وعلامات تجارية مرموقة في الأسواق المحلية والعالمية.
ويضم المعرض مجموعة واسعة من القطاعات المتخصصة، تشمل الفروسية، والصقارة، والرماية، والتخييم، والسياحة البيئية ورحلات السفاري، إضافة لصيد الأسماك، والرياضات البحرية، إلى جانب الفنون والحرف اليدوية.

أخبار ذات صلة
برعاية حمدان بن زايد.. «أبوظبي الدولي  للصيد والفروسية 2025» يجمع بين التراث الإماراتي والابتكارات المستقبلية
23 مجلساً للمتعاملين تناقش تطوير خدمات سوق العمل
المصدر: وام
الإمارات
حمدان بن زايد
