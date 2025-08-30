الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

توقعات بسقوط أمطار غداً

أبوظبي
30 أغسطس 2025 17:23

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً غائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:36، والجزر الثاني عند الساعة 01:40.
في بحر عمان، سيكون الموج خفيفا أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والمد الثاني عند الساعة 04:54، والجزر الأول عند الساعة 07:32 والجزر الثاني عند الساعة 21:13. 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                       العظمى    الصغرى    العظمى    الصغرى
أبوظبي                      45 31 85 25
دبي                           44 33 85 35
الشارقة                       44 31 85 30
عجمان                        42 31 85 25
أم القيوين                     44 28 80 35
رأس الخيمة                  44 30 70 20
الفجيرة                        35 31 85 45
العـين                          44 33 50 15
ليوا                             45 31 65 15
الرويس                        41 28 90 40
السلع                            42 31 80 15
دلـمـا                            38 31 80 35
طنب الكبرى / الصغرى    38 31 85 45
أبو موسى                      37 32 85 40 

 

