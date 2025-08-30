الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

أمطار على مناطق متفرقة من الدولة
30 أغسطس 2025 17:59

إبراهيم سليم (أبوظبي)
هطلت، اليوم السبت، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة، مثيرة الغبار والأتربة، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، ووصلت سرعتها إلى 40 كم/س مع السحب على بعض المناطق الشرقية.
كما سجلت سويحان في العين أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم، بلغت 47.9 درجة مئوية في حدود الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.
وساد طقس رطب صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية، صحو إلى غائم جزئياً، مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، صاحبها سقوط أمطار. 
ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد رطباً صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق، خاصة الغربية، ويسود طقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة. 
وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. 
كما يتوقع المركز أن يكون طقس الاثنين رطباً صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويسود طقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية. 
حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س. ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

