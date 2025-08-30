الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العودة للمدارس» تشرك الأطفال في تجهيز الحقائب المدرسية

طفلة متطوعة تعمل على تجهيز الحقائب للأطفال (من المصدر)
31 أغسطس 2025 02:41

دبي (الاتحاد) 

في إطار فعاليات عام المجتمع، أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، بالتعاون مع تعاونية الاتحاد، مبادرة مجتمعية بعنوان «العودة للمدارس» تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع، خاصة الأطفال، في العمل التطوعي من خلال تجهيز الحقائب المدرسية للأطفال من الأسر المتعففة، بما يعكس قيم التعاون والعطاء ويعزز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية.
حيث تم تخصيص ركن يقوم فيه المتطوعون من الأطفال والعائلات بتعبئة الحقائب المدرسية بالمستلزمات الدراسية، في تجربة إنسانية تدمج بين العمل التطوعي وتنمية الحس المجتمعي، تزامناً مع موسم العودة إلى المدارس. وقد بلغ عدد الطلاب المستفيدين من المبادرة من المنتسبين لجمعية بيت الخير 200 طالب.
وأكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «نفخر بالتعاون مع إقامة دبي في مبادرة تمنح الأطفال والعائلات فرصة عيش تجربة تطوعية ميدانية تعزز وعيهم الاجتماعي وتعمّق إحساسهم بالمسؤولية. هذه المشاركة العملية تسهم في غرس ثقافة العطاء منذ الصغر، وتترجم التزامنا بدعم المبادرات التي تمس احتياجات المجتمع مباشرة».

أخبار ذات صلة
«الأونروا»: 660 ألف طفل في غزة خارج المدارس للعام الثالث
«سعادتنا من سعادتكم» لخدمة المتعاملين مع شرطة دبي
العام الدراسي الجديد
العودة للمدارس
عام المجتمع
الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب
دبي
تعاونية الاتحاد
الأطفال
الحقائب المدرسية
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©