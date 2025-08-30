«العودة للمدارس» تشرك الأطفال في تجهيز الحقائب المدرسية

دبي (الاتحاد)



في إطار فعاليات عام المجتمع، أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، بالتعاون مع تعاونية الاتحاد، مبادرة مجتمعية بعنوان «العودة للمدارس» تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع، خاصة الأطفال، في العمل التطوعي من خلال تجهيز الحقائب المدرسية للأطفال من الأسر المتعففة، بما يعكس قيم التعاون والعطاء ويعزز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

حيث تم تخصيص ركن يقوم فيه المتطوعون من الأطفال والعائلات بتعبئة الحقائب المدرسية بالمستلزمات الدراسية، في تجربة إنسانية تدمج بين العمل التطوعي وتنمية الحس المجتمعي، تزامناً مع موسم العودة إلى المدارس. وقد بلغ عدد الطلاب المستفيدين من المبادرة من المنتسبين لجمعية بيت الخير 200 طالب.

وأكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «نفخر بالتعاون مع إقامة دبي في مبادرة تمنح الأطفال والعائلات فرصة عيش تجربة تطوعية ميدانية تعزز وعيهم الاجتماعي وتعمّق إحساسهم بالمسؤولية. هذه المشاركة العملية تسهم في غرس ثقافة العطاء منذ الصغر، وتترجم التزامنا بدعم المبادرات التي تمس احتياجات المجتمع مباشرة».