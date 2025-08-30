«الداخلية»: الالتزام بالتعليمات هدفه «عام دراسي آمن»

جمعة النعيمي (أبوظبي)



دعت وزارة الداخلية أولياء الأمور والطلاب والسائقين ومستخدمي الطريق لضرورة التعاون مع عناصر الشرطة والمرور والالتزام بقواعد السير والتقيّد بالتعليمات والشاخصات المرورية، المنتشرة في الطرقات، وذلك لضمان سلامة الطلاب مع بدء العام الدراسي.

وقدّمت «الوزارة»، جملة من التعليمات والإرشادات التوعوية، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، في إطار حملتها الخاصة «عام دراسي آمن». وأكّدت «الوزارة» أن الالتزام بهذه التعليمات سيسهم بشكل فعال في الحد من الحوادث المرورية، والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.

وقدمت الوزارة نصائح للطلبة تضمنت: الانتظار حتى خلو الطريق من المركبات ثم العبور في خط مستقيم، التقيد بتعليمات السلامة أثناء الجلوس في المقعد، النزول من الحافلة بعد وقوفها بشكل تام، الإصغاء وتنفيذ الإرشادات التي تعلّمها الطالب في المنزل والمدرسة.

كما ووجهت الوزارة نصائح لأولياء الأمور شملت: التخطيط لرحلة الذهاب والعودة إلى المدرسة بشكل مسبق للتأكد من سلامة الطريق، تعليم الأطفال قواعد السلامة المرورية ومراجعتها معهم بشكل منتظم، التأكد من عبور الأطفال للطريق بشكل آمن، التواصل مع المدرسة لمعرفة الخطط المرورية الخاصة بها والتأكد من سلامة الأبناء، المشاركة في حملات التوعية المروية لزيادة الوعي بأهمية السلامة المرورية، التعاون مع الجهات الحكومية والمدارس لضمان سلامة الطلاب.



نصائح

وشملت النصائح سائقي الحافلات ومستخدمي الطرقات وتضمنت: عدم الانشغال بغير الطريق، الالتزام بحدود السرعة المحددة، ترك مسافة كافية بين المركبات، التوقف عند توقف الحافلات لصعود ونزول الطلبة، الحذر عند الرجوع إلى الخلف أو الخروج من المركبة. وجددت الداخلية الدعوة إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية.