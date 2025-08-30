«التعليم العالي»: 58 جامعة في نظام التسجيل الموحّد

دينا جوني (أبوظبي)



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التوسّع في نظام التسجيل الموحّد لمؤسسات التعليم العالي والمنح الدراسية، بعد انضمام ست مؤسسات أكاديمية جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية المشاركة في النظام إلى 58 مؤسسة. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتوحيد وتيسير إجراءات القبول في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.

وقد شمل التوسّع الجديد كلاً من جامعات عجمان، وأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وجامعة سيمبيوزيس الدولية، وكلية البترجي الطبية، وبيلخانوف الروسية للاقتصاد، وأكاديمية شرطة دبي، إلى جانب مؤسسات أخرى، كانت قد التحقت بالنظام في مراحل سابقة، أبرزها «هيريوت وات دبي»، و«أكاديمية أبوظبي للضيافة»، و«جامعة دبي الطبية»، و«جامعة سان جوزف دبي»، ما يعكس تنوّع التخصصات والخيارات الأكاديمية المتاحة أمام الطلبة في الدولة.

وأكدت الوزارة أن بلوغ عدد المؤسسات المشاركة في النظام 58 مؤسسة يُعدّ علامة فارقة في مسيرة تطوير التعليم العالي، ويعزّز من قدرة الطلبة على تحقيق طموحاتهم العلمية، من خلال إجراءات رقمية مرنة وسلسة تراعي احتياجاتهم الفردية وتسهّل عليهم الوصول إلى البرامج الأكاديمية المناسبة.



تصفير البيروقراطية

ويتماشى هذا الإنجاز مع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم. كما يعكس التزام الوزارة المتواصل بالارتقاء بجودة التعليم العالي، وتمكين الطلبة من التنافس بقوة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوسّع يعزّز من فرص الطلبة في رسم مستقبل أكاديمي ومهني واعد، ويجسّد رؤية الدولة في بناء منظومة تعليمية مرنة ومتقدّمة تستجيب لمتطلبات العصر، وتواكب طموحات الأجيال المقبلة.