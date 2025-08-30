الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التعليم العالي»: 58 جامعة في نظام التسجيل الموحّد

«الوزارة» تعمل على توحيد وتيسير إجراءات القبول الجامعي (من المصدر)
31 أغسطس 2025 02:41

دينا جوني (أبوظبي) 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التوسّع في نظام التسجيل الموحّد لمؤسسات التعليم العالي والمنح الدراسية، بعد انضمام ست مؤسسات أكاديمية جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية المشاركة في النظام إلى 58 مؤسسة. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتوحيد وتيسير إجراءات القبول في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة. 
وقد شمل التوسّع الجديد كلاً من جامعات عجمان، وأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وجامعة سيمبيوزيس الدولية، وكلية البترجي الطبية، وبيلخانوف الروسية للاقتصاد، وأكاديمية شرطة دبي، إلى جانب مؤسسات أخرى، كانت قد التحقت بالنظام في مراحل سابقة، أبرزها «هيريوت وات دبي»، و«أكاديمية أبوظبي للضيافة»، و«جامعة دبي الطبية»، و«جامعة سان جوزف دبي»، ما يعكس تنوّع التخصصات والخيارات الأكاديمية المتاحة أمام الطلبة في الدولة.
وأكدت الوزارة أن بلوغ عدد المؤسسات المشاركة في النظام 58 مؤسسة يُعدّ علامة فارقة في مسيرة تطوير التعليم العالي، ويعزّز من قدرة الطلبة على تحقيق طموحاتهم العلمية، من خلال إجراءات رقمية مرنة وسلسة تراعي احتياجاتهم الفردية وتسهّل عليهم الوصول إلى البرامج الأكاديمية المناسبة.

تصفير البيروقراطية
ويتماشى هذا الإنجاز مع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم. كما يعكس التزام الوزارة المتواصل بالارتقاء بجودة التعليم العالي، وتمكين الطلبة من التنافس بقوة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضحت الوزارة أن هذا التوسّع يعزّز من فرص الطلبة في رسم مستقبل أكاديمي ومهني واعد، ويجسّد رؤية الدولة في بناء منظومة تعليمية مرنة ومتقدّمة تستجيب لمتطلبات العصر، وتواكب طموحات الأجيال المقبلة.

أخبار ذات صلة
25 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة في دبي العام الحالي
تخريج دورة صف الضباط بشرطة دبي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التعليم العالي
المنح الدراسية
أكاديمية شرطة دبي
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©