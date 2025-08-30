الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تفاهم بين «العليا للأخوة الإنسانية» و«باكو الدولي للتعددية الثقافية»

خالد الغيث خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
31 أغسطس 2025 02:41

باكو (وام) 

وقّعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ومركز باكو الدولي للتعددية الثقافية مذكرة تفاهم، تعكس التزامهما المشترك بتعزيز قيم التعايش والحوار والأخوة الإنسانية. وقّع مذكرة التفاهم السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وروان حسنوف، المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية.
تستند المذكرة إلى وثيقة الأخوة الإنسانية التي وُقّعت في أبوظبي عام 2019 من قبل قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، والتي ما زالت تمثل مصدر إلهام للمبادرات العالمية الداعمة للتعايش والتقارب والأخوة الإنسانية بين الثقافات والمجتمعات.
ومن خلال هذه الشراكة مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، يؤكد مركز باكو الدولي التزامه بتشجيع الحوار وبناء مجتمعات شاملة تقوم على أسس التفاهم المتبادل.
وبهذه المناسبة، أكد كل من الدكتور الغيث والسيد حسنوف أن هذه الشراكة تجسّد رؤية مشتركة لتعزيز التعايش، وتوسيع آفاق التبادل الثقافي، ودعم الجهود العالمية الرامية إلى ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية. 
وتمثل مذكرة التفاهم خطوة إضافية نحو توسيع شبكة المؤسسات المتعاونة مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لإطلاق مبادرات مؤثرة تعزز قيم الاحترام والتعايش والتقارب بين الشعوب حول العالم.

اللجنة العليا للأخوة الإنسانية
الأخوة الإنسانية
باكو
أبوظبي
البابا فرنسيس
شيخ الأزهر
الأزهر الشريف
أحمد الطيب
