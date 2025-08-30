وفد «العالمي للمجتمعات المسلمة» يزور مقاطعتين صينيتين

شينجيانغ- الصين (وام)



التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، معالي أوكين تونييازي، رئيس حكومة إقليم شينجيانغ الويغوري ذاتي الحكم في جمهورية الصين الشعبية.

جرى خلال اللقاء -الذي جاء في إطار زيارة وفد المجلس للمقاطعة برئاسة معاليه- بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز مسارات التعاون ويخدم جهود ترسيخ قيم التعايش والتسامح والتفاهم المتبادل.

شهدت الزيارة مشاركة الوفد في الندوة الدولية الثالثة لمكافحة التطرف التي استضافتها مدينة أروموتشي في مقاطعة شينجيانغ الصينية، بحضور ممثلي أكثر من 25 دولة بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الجهود الدولية المشتركة في مواجهة الفكر المتطرف.

كما التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، معالي لي ييفي، رئيس لجنة الحزب الشيوعي لمجلس الشعب رئيس اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الإقليمي في مقاطعة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة من معرض الصين والدول العربية التي عقدت في مدينة ينشوان.

وأكد معاليه، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تقوم به الصين في إدارة التعددية الثقافية والدينية والعرقية، مشيراً إلى أنها تمثل نموذجاً يُحتذى عالمياً وقال: إن العلاقات بين الصين والعالم الإسلامي تقوم على الاحترام المتبادل والاستفادة من تجارب الطرفين.

ولفت إلى حاجة العالم في هذه المرحلة إلى قيادة حكيمة ومسؤولة تحافظ على الاستقرار بما ينعكس إيجاباً على جميع الأطراف، وشدد على أن الإسلام دين تعايش وسلام.