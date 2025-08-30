47 فعالية لـ «ناشئة مليحة» في «صيفكم ويانا»

الشارقة (الاتحاد)



انسجاماً مع فعاليات «صيفكم ويانا 2025»، التي تنظمها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، قدّم مركز ناشئة مليحة التابع لناشئة الشارقة، تجربة غنية لإثراء المهارات الثقافية والفنية والمهنية والتقنية لمنتسبيه ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، وذلك عبر 47 برنامجاً وفعالية نوعية، جمعت بين التعليم التفاعلي والتجارب التطبيقية، لتمنحهم فرصاً مثالية لتطوير القدرات وترقية الخبرات في بيئة محفّزة على الإبداع.

وتميّز المركز بتوفير بيئة آمنة وممتعة لمنتسبيه لاكتشاف الذات عبر تنظيم مختبر المهارات، الذي شهد مشاركة واسعة من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة بالمنطقة الوسطى، حيث تلقوا من خلاله تدريباً عملياً ارتكز على تعزيز مهارات العمل الجماعي والثقة بالنفس، عبر مجموعة من البرامج والورش التخصصية، منها التصوير والإضاءة والمونتاج والعمليات الفنية، ضمن مختبر الفنون السينمائية.

وأكد عبدالرحمن درويش، مدير مركز ناشئة مليحة، سعي المركز إلى تقديم برامج إبداعية خلال العطلة الصيفية، تتناغم مع رؤية مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في بناء الشخصية المتكاملة للناشئة، وأضاف قائلاً: «حرصنا في مركز ناشئة مليحة على أن يكون الصيف فرصة حقيقية للاستثمار الأمثل لطاقات الشباب، ليس فقط عبر أنشطة ترفيهية، بل من خلال برامج متوازنة تجمع بين المعرفة، المهارة، والقيم، وتؤهل أبناءنا ليكونوا قادة مؤثرين، وقادرين على مواجهة تحديات المستقبل».



مهارات

تدرب المنتسبون على مهارات تشكيل نماذج إبداعية باستخدام الجلود، السجاد والفخار في مختبر الحرف والصناعات الإبداعية، وأتقنوا مهارات الصيانة المنزلية وتصميم ألواح مصغرة بالطاقة الشمسية في المختبر الفني والمهني، علاوة على تمكينهم من صناعة طاولات إبداعية ومجسمات ثلاثية الأبعاد في ورشة عالم مصغر ضمن مختبر الفنون التشكيلية.

واشتمل «صيفكم ويانا» في ناشئة مليحة على مجموعة من الشراكات المجتمعية التفاعلية، التي كان لها بالغ الأثر في صقل المهارات الثقافية والفكرية للمنتسبين وتنمية معارفهم، وذلك عبر حزمة نوعية من برامج التوعية التي أقيمت بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية ومكتبة الذيد العامة والقيادة العامة لشرطة الشارقة - إدارة الإعلام الأمني.