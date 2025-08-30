«الرعاية الأسرية»: التزام بالوقاية وبناء مجتمع متماسك

أبوظبي (الاتحاد)



أكدت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، بمناسبة «اليوم العالمي للتوعية بالجرعة الزائدة»، التزام الهيئة الراسخ بوضع الأسرة في قلب الجهود الوطنية للوقاية والتعافي من الإدمان، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات وأولويات إمارة أبوظبي في بناء مجتمع متماسك وآمن يتمتع أفراده بالصحة والرفاه.

وقالت العميمي في تصريح بهذه المناسبة: «تجسيداً للرؤية الوطنية المتكاملة لدولة الإمارات في تعزيز الصحة العامة والوقاية المجتمعية، وانسجاماً مع أولويات إمارة أبوظبي في بناء مجتمع متماسك وآمن يتمتع أفراده بالرفاه والاستقرار، فإننا في اليوم العالمي للتوعية بالجرعة الزائدة، نؤكد في هيئة الرعاية الأسرية التزامنا الراسخ بوضع الأسرة في قلب جهود الوقاية والتعافي، وضمان تحقيق الرفاه والأمن الاجتماعي، ونركّز على أهمية التدخل المبكر وتقديم خدمات شاملة للصحة النفسية، ودعم معالجة الإدمان بمنهجية تتمحور حول الأسرة، إدراكاً منّا أن التعافي والمرونة يكونان أكثر فاعلية حين ينطلقان من داخل الأسرة نفسها».

ويُشار إلى أن «اليوم العالمي للوقاية من الجرعة الزائدة» يُصادف الـ31 أغسطس من كل عام، وهو مناسبة تهدف إلى زيادة الوعي العالمي بالمخاطر المرتبطة بالجرعة الزائدة من المخدرات، سواء كانت مواد مشروعة تُصرف بوصفة طبية أو غير مشروعة يتم تعاطيها بطرق غير قانونية. ويُعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على أهمية الوقاية والتثقيف المجتمعي، إلى جانب تعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

وفي هذا الإطار تقول العميمي: حرصاً على تحقيق هذه الأهداف، توفر هيئة الرعاية الأسرية حزمة متكاملة من الخدمات في مجال مكافحة الإدمان، تشمل الاستشارات الأسرية والنفسية، وبرامج التمكين الاجتماعي، وخطط الرعاية الفردية، إلى جانب مبادرات رائدة مثل «بيوت منتصف الطريق» وخدمة الرعاية اللاحقة، وكلها تُبنى على أفضل الممارسات العالمية وتتكيف مع خصوصية مجتمعنا المحلي لتقديم الدعم الأمثل للفرد وأسرته. وسوف نواصل التعاون الوثيق مع شركائنا والعمل يداً بيد لبناء مجتمع يتمتع فيه كل فرد وكل أسرة بالرعاية والدعم والكرامة التي يستحقونها.



المسار

أكدت سلامة العميمي على أنه من خلال تعزيز المسار المتكامل للرعاية وتمكين الأسر من القيام بدور محوري في رحلة التعافي، فإننا لا نحمي الأرواح فحسب، بل نعزز أيضاً تماسك نسيجنا الاجتماعي في إمارة أبوظبي.