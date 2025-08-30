«الإمارات للإفتاء الشرعي» 132.526 فتوى عبر القنوات الرقمية خلال النصف الأول

إبراهيم سليم (أبوظبي)



أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن إجمالي الفتاوى التي قدّمها المجلس خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت أكثر من 132.526 فتوى عبر قنواته الرقمية المتنوعة، كما تلقى المجلس طلبات واستفتاءات من 60 دولة حول العالم، وذلك ضمن إطار جهوده لتعزيز منظومة الخدمات الإفتائية الرقمية.

وأفاد المجلس، عبر حساباته، بتنوع الفتاوى، فمنها 110 آلاف و705 فتاوى مباشرة، فيما بلغت الفتاوى الإلكترونية 21 ألفاً و821 فتوى، وعلى صعيد المؤسسات قدم المجلس 13 فتوى.

وقدم المجلس الفتاوى عبر ثلاث لغات: العربية والتي بلغت 124 ألفاً و428 فتوى، واللغة الأوردية التي جاءت في المرتبة الثانية بإجمالي 5 آلاف و360 فتوى، فيما بلغت الفتاوى باللغة الإنجليزية 2730 فتوى.



فتاوى إلكترونية

بلغ إجمالي الفتاوى التي تلقاها المجلس إلكترونياً خلال النصف الأول 21 ألفاً و821 فتوى، وتفصيلها كالتالي 16 ألفاً و158 فتوى عبر الواتساب، و3 آلاف و192 فتوى عبر الرسائل النصية، وفتاوى الشات بوت بلغت 1480 فتوى، فيما تلقى المجلس 911 فتوى عبر البريد الإلكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أن فتاوى «الشات بوت» التي أطلقها المجلس، حيث يقدم خدمة الفتوى عبر المجيب الافتراضي (راشد) وذلك من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجلس، وتعتمد الخدمة على الذكاء الاصطناعي في تحليل السؤال واقتراح الإجابة المناسبة من خلال الأرشيف الإلكتروني للمجلس والذي يزيد على خمسة ملايين فتوى عبر القنوات المختلفة.

وعلى صعيد الفتاوى المباشرة، قدم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي 110 آلاف و705 فتاوى، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، حيث بلغت الفتاوى عبر الهاتف 110 آلاف و523 فتوى، أما بالنسبة إلى الفتاوى التي تمت عبر اللقاءات الشخصية فقد بلغت 182 فتوى.

وفيما يتعلق بإحصائيات وأنواع الفتاوى الإلكترونية، فقد تنوعت إلى 7 أنواع من الفتاوى، حيث بلغ إجمالي فتاوى العبادات 110 آلاف و705 فتاوى، وبلغت فتاوى المعاملات المالية 132 ألفاً و526 فتوى، وبلغت فتاوى الأسرة 13 ألفاً و646 فتوى، وبلغت فتاوى النساء 9 آلاف و47 فتوى، وبلغت فتاوى الإيمانيات والقيم الأخلاقية 4 آلاف و479 فتوى، وبالنسبة لفتاوى قضايا الشباب فقد بلغت 1546 فتوى، أما الفتاوى الشرعية الأخرى فقد بلغت 16 ألفاً و170 فتوى.