علوم الدار

«ظلاً وأجراً» تواصل التوعية وتوزيع المظلات على العمال بدبي

«ظلاً وأجراً» تواصل التوعية وتوزيع المظلات على العمال بدبي
31 أغسطس 2025 02:41

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس الروح الإيجابية بشرطة دبي، وللأسبوع الخامس على التوالي، مبادرة «ظلاً وأجراً»، الهادفة إلى تعزيز وعي العمال بمخاطر التواجد في مناطق الحرارة العالية، إلى جانب توزيع مظلات لهم لاستخدامها في حال تنقلهم من مكان إلى آخر، تفادياً للتعرض للإجهاد الحراري، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومركز شرطة بر دبي، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي».
وشهد المبادرة العقيد يحيى حسين محمد، مدير إدارة البحث والإنقاذ، والرائد حمد الشامسي رئيس قسم حقوق العمال في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وممثلون من شركة عزيزي.
واستفاد من المبادرة التي تم تنظيمها في منطقة الجداف، 1000 عامل، حيث تم توزيع المظلات عليهم، وتقديم مجموعة من النصائح التوعوية لهم للوقاية من الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والتأكيد على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه، وغيرها من الإرشادات.
كما وقدمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى العمال شرحاً حول الحقوق التي يكفلها القانون لهم، والخدمات التي تقدمها شرطة دبي لهم.
وأكدت فاطمة بوحجير أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي تنظمها شرطة دبي تزامناً مع احتفاء الدولة بعام المجتمع، وفي إطار مبادرة «الروح الإيجابية» الهادفة إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والتواصل المجتمعي مع شرائح المجتمع كافة، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.

