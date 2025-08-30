الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون بين «الصحفيين الإماراتية» و«29sec» لتطوير الكفاءات الإعلامية

خلال توقيع اتفاقية التعاون (من المصدر)
31 أغسطس 2025 02:41

دبي (الاتحاد) 

وقَّعت جمعية الصحفيين الإماراتية اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة 29sec بهدف تمكين الإعلاميين وصناع المحتوى عبر برامج تدريبية متخصصة ومشاريع إعلامية مشتركة.
وقّع الاتفاقية فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، ومحمد الزمزمي، المدير العام لشركة «29sec»، وذلك في مقر الجمعية بدبي.
وأشارت فضيلة المعيني إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تعمل على تعزيز الدور المجتمعي للجمعية من خلال تدريب وتأهيل الإعلاميين الإماراتيين، وتنظيم ورش تدريبية متنوعة.
وأكدت أن الاتفاقية تنص على تنفيذ مشاريع إعلامية مشتركة، وتطوير عمل مركز الإبداع الإعلامي، ومركز التدريب الذكي التابعين للجمعية، بما يوفر بيئة متكاملة لصناعة المحتوى وتطوير القدرات الإعلامية، إلى جانب دعم أنشطة الجمعية من خلال تسويق خدماتها، وإبراز دورها في تطوير القطاع الإعلامي الوطني.
من جانبه، أكد محمد الزمزمي أن هذه الشراكة تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة التي تختص في الإنتاج الإعلامي والتدريب والاستشارات، مما يساهم في توسيع دورها في دعم قطاع الإعلام بالدولة. وأشار إلى أن التعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية سيتيح تنفيذ برامج نوعية ومشاريع إعلامية مبتكرة، تسهم في تعزيز قدرات الإعلاميين، وتواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.
وأضاف «تلتزم الشركة بتسخير خبراتها وإمكاناتها في تطوير الإنتاج الإعلامي، وتوفير حلول تقنية وإبداعية، تدعم أهداف الجمعية، وتعزز مكانة الإعلام الإماراتي».
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة اتفاقيات وقعتها الجمعية مع شركاء استراتيجيين بهدف تحقيق التكامل الفني والاستدامة المالية، بما يجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين المؤسسات الإعلامية المختلفة، ويسهم في بناء جيل جديد من الإعلاميين القادرين على المنافسة إقليمياً ودولياً.

