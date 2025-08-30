الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«سعادتنا من سعادتكم» لخدمة المتعاملين مع شرطة دبي

حارب الشامسي وعيد حارب ومديرو مراكز الشرطة خلال الاجتماع (من المصدر)
31 أغسطس 2025 02:41

دبي (الاتحاد) 

ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، بحضور اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اجتماعاً موسعاً مع مديري مراكز الشرطة ونوابهم ورؤساء أقسام السجل الجنائي، ناقش خلاله سبل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
وأطلق اللواء حارب الشامسي، خلال الاجتماع، مبادرة مجتمعية جديدة تحت شعار «سعادتنا من سعادتكم»، تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وإسعادهم، إلى جانب تخصيص تكريم شهري على مستوى المراكز للموظفين المتميزين في خدمة المجتمع والمتعاملين؛ تعزيزاً لروح المبادرة والإبداع في العمل الشرطي.
وأكد اللواء الشامسي أن شهر سبتمبر من العام الجاري سيخصص بالكامل لخدمة المتعاملين في مراكز الشرطة، عبر تقديم خدمات راقية ومتميزة للجمهور، وخلق روح من التنافس الإيجابي بين الموظفين، على أن يتم في نهاية الشهر تنفيذ استبيان شامل لقياس رضا المتعاملين في كل مركز، بما يعزز مسيرة شرطة دبي في مجال التميز الحكومي والخدمات الذكية.
وشدد اللواء الشامسي على الدور المحوري للضابط المناوب في التعامل مع الجمهور وخدمتهم، وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها، مؤكداً أن حقوق الناس لا مجال للتهاون فيها، وأن كفاءة الضباط في عملية اتخاذ القرار تحظى بدعم كامل من القيادة الشرطية.

تعامل
قدم اللواء الشامسي شكره الجزيل للمقدم أحمد الهاشمي، نائب مدير مركز شرطة القصيص، على أسلوبه الراقي في التعامل مع أحد المتعاملين، وإنجاز معاملته، لما كان له من أثر بالغ على أفراد عائلته، مؤكداً أن مثل هذه المواقف تعكس الصورة الإيجابية لشرطة دبي وقيمها المؤسسية.

الثقة 
بين اللواء الشامسي أن مراكز الشرطة هي الواجهة الرئيسية للشرطة في استقبال المتعاملين، وعليها ينعكس مستوى الثقة المجتمعية بعمل الجهاز الشرطي، ما يستدعي الحرص الدائم على تعزيز جودة الخدمات وإسعاد أفراد المجتمع.

حارب محمد الشامسي
دبي
شرطة دبي
البحث الجنائي
