الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة ترينيداد وتوباغو بذكرى استقلال بلادها

31 أغسطس 2025 11:04

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة كريستين كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة كريستين كانغالو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كاملا بيرساد - بيسيسار، رئيسة الوزراء في جمهورية ترينيداد وتوباغو.

المصدر: وام
توباغو
رئيس الدولة
ترينيداد وتوباجو
