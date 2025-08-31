الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«زايد العليا» تُطلق مشروع «الكشف المبكر- معاً نبدأ» في أبوظبي

«زايد العليا» تُطلق مشروع «الكشف المبكر- معاً نبدأ» في أبوظبي
31 أغسطس 2025 13:49

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إطلاق مشروع «الكشف المبكر- معاً نبدأ» في إمارة أبوظبي، لدعم مساعي الدولة في تحسين جودة حياة ورفاهية الأطفال.

ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات شاملة لرصد المؤشرات النمائية للأطفال من الولادة وحتى 8 سنوات، في إطار توجيه الأسر نحو التدخل المبكر لمساعدتها في التعامل مع أي تأخر نمائي قد يعاني منه أطفالها. ويعد المشروع جزءاً من التكامل المؤسسي مع توجهات دائرة الصحة في أبوظبي، التي تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية للأطفال في الإمارة، ويشمل التقييم الطبي الأولي من قبل طبيب الأطفال قبل الانتقال إلى التقييم الشامل في مراكز مختصة، حيث يتم توفير خدمات التدخل المبكر لمساعدة الأطفال في تطورهم الصحي والتعليمي.

وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن مشروع الكشف المبكر يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية في أبوظبي، والعين، والظفرة، وإن الهدف منه هو تقديم الدعم الكامل للأسر من خلال إرشادها إلى استشارة طبيب الأطفال أولاً للتأكد من الحالة الصحية قبل الانتقال إلى التقييم المتخصص في المؤسسة.


وأضاف أن أهمية المشروع تكمن في أنه لا يعتمد فقط على التقييم المبكر، بل يمتد إلى الدعم النفسي والإرشاد الأسري، ما يسهم في تمكين الأسرة من اتخاذ خطوات صحيحة لمتابعة احتياجات أطفالها. من جانبها أكدت نسيبة الحمادي، رئيسة مركز التقييم والتشخيص في مؤسسة زايد العليا، أن الكشف المبكر هو الخطوة الأولى نحو التدخل المناسب قبل أن يصبح التأخر النمائي عقبة كبيرة.

المصدر: وام
زايد العليا لأصحاب الهمم
أبوظبي
