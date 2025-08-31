الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

أبوظبي
31 أغسطس 2025 17:44

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وقال المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتهل بين 10 إلى 25كم/س  تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 18:20، والجزر الأول عند  03:40.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:41 والمد الثاني عند الساعة 06:50، والجزر الأول عند الساعة 23:09 والجزر الثاني عند الساعة 22:36.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                      الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                      44 31 85 25
دبي                           45 32 85 25
الشارقة                      44 30 85 25
عجمان                       43 31 80 25
أم القيوين                     44 30 80 25
رأس الخيمة                  44 29 80 25
الفجيرة                        35 31 80 45
العـين                          45 32 40 10
ليوا                             45 30 85 15
الرويس                        39 30 85 35
السلع                           39 30 85 35
دلـمـا                           38 30 90 40
طنب الكبرى / الصغرى   38 31 80 40
أبو موسى                     38 31 80 45.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
