"مرصد الختم" يرصد ظواهر شمسية نادرة تزامنا مع زيادة نشاط الشمس

التقط مرصد الختم الفلكي، صورة مميزة للنشاط الشمسي، ظهر اليوم، وذلك باستخدام تلسكوب شمسي متخصص يعمل بتقنية "هيدروجين ألفا"، تزامناً مع ازدياد النشاط الشمسي.

تُظهر الصورة العديد من البقع الشمسية كنُقَط داكنة، إضافةً إلى رصد ظاهرة الأشواك الشمسية الصغيرة "Spicules" على حافة الشمس، والأشرطة الشمسية الداكنة "Filaments" على سطحها، إلى جانب بعض ألسنة اللهب "Prominences" المنبعثة من الحافة، فضلاً عن البقع الشمسية "Sunspots".

وأوضح المرصد أن الطبقة الظاهرة في الصورة هي "الطبقة اللونية" "Chromosphere" التي تقع فوق الطبقة الضوئية "Photosphere" المرئية بالعين المجردة ومن خلال التلسكوبات العادية.