تدشين «الكاشف الأمني الرقمي» في مطارات دبي

دبي (الاتحاد)



دشنت هيئة دبي للطيران المدني والقيادة العامة لشرطة دبي، نظام ترخيص الكاشف الأمني الرقمي في مطارات دبي، والذي يأتي وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية المعتمدة، بما يعكس التزام الجانبين بتطوير الكفاءات ودعم استدامة منظومة أمن الطيران.

حضر التدشين كلٌ من محمد لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، واللواء حارب الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، وعبيد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث، وأحمد بالقيزي، المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران، واللواء مروان جلفار، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، والعميد حامد الهاشمي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، ونائبه العميد حمد بن ديلان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويأتي ذلك في إطار التكامل المؤسسي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين هيئة دبي للطيران المدني والقيادة العامة لشرطة دبي، بما يُساهم في دعم رؤية دبي الاقتصادية D33، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في منظومة أمن وسلامة الطيران بدبي، إلى جانب حرص كلا الجانبين على بناء منظومة متكاملة تواكب توجهات حكومة دبي في تعزيز الأمن والسلامة، وترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران.

من جانبه، قال محمد عبدالله لنجاوي «إن تدشين نظام ترخيص الكاشف الأمني الرقمي في مطارات دبي يُجسّد التزامنا الراسخ بالامتثال الأمني وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية، مع الحرص على انسجام الأنظمة الذكية والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة وفاعلية المنظومة الأمنية.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للتكامل المؤسسي مع القيادة العامة لشرطة دبي، بما يدعم استدامة أمن الطيران، ويعزز ثقة المجتمع الدولي في قطاع الطيران بدبي، ويواكب توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية».



منظومة

خلال الزيارة تم استعراض مجموعة من الأنظمة والبرامج الرائدة أمنياً وتقنياً التي تخدم قطاع الطيران في إمارة دبي، وتؤكد هذه الزيارة الدور المحوري الذي تتبوؤه الجهتان في بناء منظومة متكاملة تواكب توجهات حكومة دبي في تعزيز الأمن والسلامة، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران.



التحليل الذكي

أكد اللواء حارب الشامسي أن الحفاظ على ريادة دبي في مجال الطيران يتطلب تعزيز المنظومة الأمنية الشاملة، عبر الاعتماد على التحليل الذكي، والتدريب المتخصص، واستقطاب أفضل الممارسات العالمية، بما يرسخ ثقة المجتمع الدولي ببيئة الطيران في دبي؛ وقال: «نؤمن بأن الابتكار في المنظومة الأمنية ركيزة أساسية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران، ونعمل باستمرار على تطوير قدراتنا التقنية والبشرية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، لضمان أعلى مستويات الجاهزية وتقديم نموذج أمني رائد إقليمياً وعالمياً».