«أبوظبي للدفاع المدني»: جاهزية دائمة ورسائل توعية هادفة

جمعة النعيمي (أبوظبي)



أكد العقيد المهندس سالم هاشم الحبشي، مدير إدارة السلامة العامة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الحملة التي أُطلقت مؤخراً مرتبطة بشكل مباشر بحملة «صيّف بأمان»، وهي حملة سنوية يُشارك فيها الدفاع المدني، مع عدد من الشركاء، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، هي الشريك الرئيس لهذا العام وتشارك في جميع الفعاليات. ولفت الحبشي، إلى أن فصل الصيف يشهد تكراراً للحوادث المرتبطة بالحرائق وضربات الشمس، منوهاً إلى أن الهدف من طرح هذه المواضيع والقضايا، هو الوقاية قبل العلاج عبر برامج توعية ورسائل إرشادية تصل بشكل مباشر وغير مباشر إلى الجمهور والفئات المستهدفة؛ من خلال استخدام كافة وسائل الاتصال والتواصل، مشيراً إلى أن الأرقام والإحصائيات تعكس حجم التفاعل الإيجابي الكبير من قبل الجمهور على رسائل التوعية.





وحول الجاهزية والاستعداد، قال العقيد الحبشي، إن مراكز الدفاع المدني على أهبة الاستعداد دائماً، من خلال المتابعة اليومية لمدى الجاهزية، والتأكد من الإمكانات الميدانية، والعمل والمتابعة المستمرة لآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال السلامة العامة، مشيراً إلى استمرارية الرصد والمتابعة بشكل دوري ودائم للحوادث محلياً وإقليمياً، لاستخلاص العبر والاستفادة من التجارب، ومحاولة منع حدوثها قدر الإمكان.



التوعية خير من العلاج

وبيّن الحبشي، أن الرسائل التوعوية التي تطلقها الهيئة تتلاءم مع المواسم وطبيعة الحوادث التي من الممكن أن تتكرر فيها، موضحاً أن الحوادث في فصل الصيف على سبيل المثال لها رسائل إعلامية وإرشادات من حيث الصياغة والمحتوى، تتوافق مع طبيعة تلك الحوادث، وهذا الأمر ينطبق على فصل الشتاء وموسم الأعياد وشهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الرسائل الإعلامية قابلة للتطوير والتعديل بناءً على التغذية الراجعة، ومدى تكرار هذه الحوادث من خلال الاطلاع على الأرقام والإحصائيات، ومتابعة الممارسات العالمية الفضلى في التعامل مع هذه الحوادث وطرق معالجتها.



أثر التوعية

وأشار الحبشي إلى أن أرقام الحوادث في العادة تكون متذبذبة من ناحية الزيادة والنقصان، وذلك يعود لعوامل كثيرة، لكن بدأنا نلاحظ وجود تحسن كبير في الاستجابة والتعامل مع الحوادث التي يتم تداركها من قبل العائلات والأفراد قبل وصول الدفاع المدني، وهذا يعود إلى الحملات التوعوية المستمرة، مؤكداً أنه كلما زادت التوعية ارتفعت الاستجابة لدى الناس.



«حصنتك»

وأوضح الحبشي، أن حملة «حصّنتك» للمنازل تحت شعار: «اجعل الاستجابة أسرع من الخطر» التي أطلقتها هيئة أبوظبي للدفاع المدني خلال الشهر الماضي، تهدف إلى تنبيه الأسرة عند حدوث خطب ما، أو أي حادث في المنزل حتى تسهم في التعامل الصحيح مع الحادثة، مضيفاً أن الرسالة مثلما تصل لفرد من الأسرة، فهي تصل أيضاً لرجال الدفاع المدني في الوقت ذاته، الأمر الذي يضمن الاستجابة السريعة من قبل الطرفين، وهما المستجيب الأول في عملية الإخلاء، وهو فرد الأسرة الذي حرص أن يقوم بتوفير نظام «حصنتك» في منزله، وفي الوقت ذاته تأتي فرق الدفاع المدني التي تكون على علم بوقوع الحادث في المنزل عن طريق نظام «حصنتك». ودعا العقيد الحبشي، أفراد المجتمع ممن قاموا بتركيب نظام حصنتك، إلى أن يسهموا في توعية أفراد الأسرة.



الصيف والأنشطة البحرية

ولفت العقيد الحبشي إلى الأنشطة البحرية التي يمارسها الأفراد والأسر مثل السباحة داخل المسابح والبحر، التي تنشط بشكل كبير خلال فصل الصيف، لذا يجب الحديث عنها والتعقيب عليها خصوصاً فيما يتعلّق بأنشطة الأطفال، حتى لا تتكرر أي حوادث مأساوية تتعلق بغرق الأطفال، مشيراً إلى أهمية التأكد من صيانة المسابح وتوفّر وسائل السلامة العامة.

ودعا الحبشي، إلى الالتزام بالتنبيهات والتعليمات وعدم المخاطرة بالحياة، مع التذكير بتواجد شواطئ خاصة، توفّر ضوابط السلامة من منقذين ووسائل سلامة عامة، ولوحات إرشادية، مشيراً إلى المؤسسات الحكومية وفّرت كافة احتياطات السلامة العامة عند ارتياد الشواطئ المفتوحة المخصصة للسباحة.

وتمنّى العقيد الحبشي، السلامة العامة للجميع داعياً إياهم إلى الالتزام بالتعليمات بالنصائح والإرشادات.



طفاية الحريق

نوّه العقيد الحبشي، إلى أن استخدام طفاية الحريق، يعتبر من الاستجابة الأولية التي من الممكن أن يلجأ إليها الفرد في الميدان، مما يساعد في تجنب نشوب الحريق بشكل أكبر، موضحاً أن هناك أنواعاً لطفايات الحريق، منها التي تستخدم في البيوت من نوع ABC وتعتبر طفاية متعددة الاستخدامات ومناسبة لإطفاء 3 أنواع رئيسة من الحرائق: الفئة A (المواد الصلبة مثل الخشب والورق والقماش)، والفئة B (السوائل القابلة للاشتعال مثل البنزين والزيوت)، والفئة C (الحرائق الكهربائية).

وأكد العقيد الحبشي على أهمية وجود طفايات الحريق في المنزل، باعتبارها عنصراً أساسياً في منظومة الوقاية، مبيناً أن الهيئة تسعى لزيادة تعريف أفراد المجتمع، بأهميتها وكيفية استخدامها بالشكل السليم الآمن، لضمان سرعة الاستجابة لاحتواء الحريق.

وزاد العقيد الحبشي، أن الهيئة تتبنى أحدث التقنيات في مجال الكشف والإنذار المبكر عن الحرائق، مثل نظام «حصنتك» للمنازل، الذي يهدف لتمكين الاستجابة السريعة والفعالة للحد من الخسائر.

وأضاف أن الهيئة تسعى بشكل مستمر لتطوير قدرات فرق جهاز الدفاع المدني، من خلال توفير أحدث التجهيزات والمعدات وزيادة تمارين الطوارئ، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ.