علوم الدار

شرطة دبي توقِّع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

بدران الشامسي وعبدالله السويدي خلال توقيع المذكرة (من المصدر)
1 سبتمبر 2025 02:15

دبي (الاتحاد) 

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مدرسة الألفية – فرع من أكاديمية جيمس ولينغتون، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون والتكامل في المجالات التعليمية، وتبادل الخبرات في الخطط التطويرية والأكاديمية، بما يسهم في رفع مستوى جودة التعليم، وترسيخ قيم الأمن والسلامة بين الطلبة.
وقّع الاتفاقية عن شرطة دبي العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، المشرف العام على مدارس حماية بالوكالة، وعن مدرسة الألفية السيدة أمبيكا غولاتي، مديرة المدرسة، بحضور المقدم عبدالله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية، والنقيب محمد أحمد بن شفيا، رئيس قسم البنين، وعدد من طاقم مدارس حماية.
وتنص المذكرة على تطوير برامج وأنشطة مشتركة في مجالات التعليم والتعلم، وإعداد الخطط التطويرية والتشغيلية، وتفعيل دور أولياء الأمور في العملية التعليمية، وتبادل الخبرات في استراتيجيات التدريس الحديثة. 
وفي هذا السياق، أكد العميد بدران الشامسي أن المذكرة تأتي تجسيداً لرؤية شرطة دبي في دعم المؤسسات التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة تعزز من جودة الحياة للطلبة، مضيفاً: «نحرص من خلال هذه الشراكة على تعزيز ثقافة الأمن والسلامة بين الطلبة، وتبادل أفضل الممارسات الأكاديمية».
وتستمر مذكرة التفاهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بما يرسخ العلاقة التكاملية بين شرطة دبي والمؤسسات التعليمية في الإمارة.

