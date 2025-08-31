خيرية الشارقة توزع 20 ألف حقيبة مدرسية على الأيتام

الشارقة (الاتحاد)



نفّذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع الحقيبة المدرسية للأيتام المكفولين لديها خارج الدولة، حيث جرى توزيع 20.000 حقيبة مدرسية على الطلبة الأيتام في المراحل التعليمية كافة في 14 بلداً حول العالم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبتنفيذ من مكاتب الجمعية ووفودها قبيل حلول العام الدراسي الجديد.

وأكد محمد عبدالرحمن آل علي، مدير إدارة الكفالات ورعاية الأيتام، أن المشروع يعكس التزام الجمعية برعاية الأيتام، خصوصاً فئة طلاب العلم، إذ لا تقتصر جهودها على الكفالة الشهرية فحسب، وإنما تمتد إلى الرعاية الشاملة للمكفولين، والتي تضمن للأيتام الدارسين بيئة تعليمية مستقرة، حيث إن الحقائب التي تم توزيعها جرى تجهيزها منذ وقت مبكر لتشمل المستلزمات الضرورية التي يحتاجها الطلاب لبدء عامهم الدراسي بروح من التفاؤل والإصرار على التفوق، رغم ما يواجهون من ظروف اليتم وفقد الوالدين.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن المبادرات الموسمية التي تحرص الجمعية على تنفيذها بصورة منتظمة كل عام، وهو يجسد قيم العطاء والتكافل ومد يد العون إلى الفئات الأكثر حاجة في مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن هذا العدد من الحقائب تحقق بفضل الله أولاً ومن ثم بدعم المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء، الذين شاركوا في صناعة هذا الأثر الإنساني الكبير.

وأشار إلى أن التعليم يمثل أولوية في رسالة الجمعية، وأن الاستثمار في رعاية الأيتام وتمكينهم من استكمال تعليمهم هو استثمار في مستقبل مشرق لهم ولمجتمعاتهم، مؤكداً أن الجمعية تواصل التزامها بتنفيذ مشاريع نوعية مماثلة تترجم قيم الرحمة والتضامن التي تميز دولة الإمارات العربية المتحدة.