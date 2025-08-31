انطلاق حملة «الخير في كل مكان» على مستوى الدولة

هدى الطنيجي (أبوظبي)



أطلقت جائزة أبوظبي، حملة «الخير في كل مكان»، وذلك من خلال زيارة العديد من المواقع الميدانية في مختلف إمارات الدولة؛ لتوزيع الهدايا على جميع فئات المجتمع، حيث تأتي الجائزة في دورتها الثانية عشرة احتفاءً بالذكرى العشرين لتأسيسها، وتماشياً مع عام المجتمع في دولة الإمارات.

وانطلقت الحملة الميدانية، يوم الاثنين الماضي، في إطار التزام الجائزة المستمر بنشر قيم الخير في المجتمع، حيث ستشهد الأيام المقبلة زيارات لمختلف مراكز التسوق، والمدارس، ومواقع البناء، وغيرها من الأماكن، تتخللها أنشطة توعوية وتفاعلية تهدف إلى تعزيز روح العطاء في مختلف فئات المجتمع.





أثر إيجابي

وتحدثت نوف الريامي، عضوة اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي، قائلة: «إن حملة (الخير في كل مكان) التي أطلقتها جائزة أبوظبي في دورتها الثانية عشرة احتفاءً بالذكرى العشرين لتأسيسها، وانسجاماً مع شعار عام المجتمع في دولة الإمارات (يداً بيد)، ستزور أكثر من 20 موقعاً على مستوى الدولة، بعد أن انطلقت في أم القيوين لتكون بعدها في موقع كيزاد في أبوظبي، وستستمر الحملة حتى 17 سبتمبر الجاري؛ بهدف ترسيخ قيم الخير والعطاء وتعزيز الروابط المجتمعية، وقد شارك في الحملة حتى الآن أكثر من 1000 فرد من مختلف فئات المجتمع، وفي مختلف المواقع».

وأضافت أن الحملة تدعو جميع أفراد المجتمع لترشيح أصحاب الأعمال الخيّرة من المواطنين والمقيمين الذين تركت أعمالهم النبيلة أثراً إيجابياً في المجتمع. مؤكدةً أن باب الترشّح لجائزة أبوظبي مفتوح للجميع على مدار العام، لترشيح الأفراد المُلهمين ممن قدموا خدمات جليلة لمجتمع دولة الإمارات بغض النظر عن العمر أو الجنسية أو المهنة أو بلد الإقامة.

وأشارت إلى أن حملة «الخير في كل مكان»، ستواصل سعيها للتعريف بجائزة أبوظبي ورسالتها في تكريم النماذج الملهمة، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية في خدمة المجتمع عبر مجالات متنوعة مثل الصحة والتعليم والبيئة، وغيرها؛ لترسيخ معاني العطاء والإيثار، وتعزيز الروابط الاجتماعية.





نبذة عن الجائزة

جائزة أبوظبي هي مبادرة حكومية تُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وانطلقت عام 2005 بهدف تكريم الأفراد الملهمين، الذين كرّسوا وقتهم وجهدهم لمساندة الآخرين من دون مقابل، والمساهمة في تنمية مجتمع دولة الإمارات.

وتحتفي جائزة أبوظبي على مدى العشرين عاماً الماضية بمبادئ الخير والعطاء في المجتمع، وقد كرّمت حتى الآن 100 شخصية من 18 جنسية مختلفة، خلال 11 دورة، ممن تنوّعت إسهاماتهم، لتشمل مجالات عدة كالرعاية الصحية، والعمل التطوعي، والابتكار العلمي، وصون الثقافة والتراث، وحماية البيئة، إضافة إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم.



التضامن والتكاتف

وتجسّد جائزة أبوظبي قيم التضامن والتكاتف، التي تُميّز دولة الإمارات، عبر تعزيز روح الوحدة والمشاركة والمسؤولية المجتمعية بين الأفراد من مختلف الأعمار والمجالات. كما تسلّط الضوء على الأفراد الذين ساهموا بتفانيهم في خدمة المجتمع، وإحداث أثر إيجابي ملموس ممن يساهمون في رفعة الوطن. وتهدف بتكريمها لهم إلى إلهام الآخرين وترسيخ مبادئ العطاء في المجتمع.





20 عاماً من الخير

تأتي الذكرى العشرون لانطلاقة الجائزة بالتزامن مع إعلان عام 2025 عام المجتمع، تأكيداً على أن العطاء والمسؤولية المشتركة ركيزتان أساسيتان في نهج دولة الإمارات نحو مجتمع أكثر تلاحماً وتكاتفاً، ما يعكس التزاماً وطنياً مشتركاً في تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، وتشجيع العطاء والمبادرات المجتمعية، ودعم نماذج ملهمة تُسهم في دفع عجلة النمو والتقدم في دولة الإمارات.

ومن خلال الاحتفاء بقيم الإيثار والتفاني في خدمة الآخرين وتعزيزها، تساهم جائزة أبوظبي في الحفاظ على الإرث الخالد لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.



شارك معنا

وتُقدّم جائزة أبوظبي منصة سهلة ومتاحة على مدار العام لترشيح أصحاب الأعمال الخيّرة، ما يُتيح للجميع فرصة المشاركة في تكريم من يُحدثون فرقاً إيجابياً في المجتمع من خلال استقبال طلبات الترشيح عبر الموقع الرسمي:

«www.abudhabiawards.ae» الذي يُتيح للزائرين التعرّف على الشخصيات الملهمة

وتُعدّ عملية الترشيح فرصة فريدة لأفراد المجتمع لتسليط الضوء على «الأبطال المجهولين» الذين يجعلون مجتمعنا مكاناً أفضل، ويستحقون التقدير والتكريم لمساهماتهم.

كما تواصل المبادرة تعزيز التفاعل المجتمعي من خلال تنظيم ورش عمل متنوعة، بالتعاون مع عدد من الجهات، بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات في مختلف أنحاء الدولة، بهدف توثيق الروابط المجتمعية، وتجسيد قيم الجائزة.