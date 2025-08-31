«آمر» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم تسجل 34 ألف مكالمة ببلدية العين

منطقة العين (وام)



سجلت خدمة «آمر»، إحدى قنوات بلدية مدينة العين، المخصصة لتيسير وتسهيل التواصل مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم، أكثر من 34 ألف مكالمة منذ انطلاق الخدمة في 2022 وحتى النصف الأول من العام الحالي.

وتأتي خدمة «آمر» ضمن جهود بلدية مدينة العين في ترسيخ مبادئ الشمولية والوصول للجميع، من خلال تقديم خدمات إنسانية ومجتمعية عالية الجودة، ترتكز على تقنيات الاتصال، وتلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة، وتحديداً الفئات ذات الأولوية.

وأكد محمد حارب الكتبي، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصال ببلدية مدينة العين، أن خدمة آمر تهدف إلى توفير قناة مباشرة وسريعة للتواصل مع الجمهور، وتختص بتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات السكان، مع الأولوية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، في إطار التزام البلدية بدعم الفئات المجتمعية.