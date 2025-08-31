«تريندز» يستعرض أوجه التعاون مع «المبادرات الاستراتيجية» الروسية

أبوظبي (الاتحاد)



عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في روسيا، جلسة نقاشية مع مسؤولي وكالة المبادرات الاستراتيجية، التابعة لمنظمة ANO الروسية، تركزت حول أوجه التعاون البحثي والمعرفي بين الجانبين، خاصة في مجال الاستشارات والمبادرات العلمية المبتكرة، وذلك ضمن جولة المركز البحثية في روسيا.

واستعرض المشاركون في الجلسة آليات الاستفادة من الإمكانات والقدرات والخبرات البحثية والمعرفية لدى الطرفين في تطوير مشاريع ومبادرات بحثية مشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال الاستشارات الاستراتيجية والسياسات العامة، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والملتقيات وورش العمل الدورية.

وشارك في الجلسة ماكاروف ميخائيل يوريفيتش، مدير قسم التعاون الدولي في الوكالة، ودوبروفسكايا أناستازيا فلاديميروفنا، نائبة مدير قسم التعاون الدولي في الوكالة، وجوليفسكايا ألينا إيفانوفنا، رئيسة برنامج قسم التعاون الدولي في الوكالة، وماخوفا إليزافيتا سيرجيفنا، مساعدة مدير مختبر مستقبل الوكالة، وبوتابوف كيريل إيفجينيفيتش، نائب المدير التنفيذي لمنصة المبادرة التكنولوجية الوطنية التابعة لمنظمة ANO، وباشكاتوف دميتري سيرجيفيتش، مدير قسم التقنيات المدنية-العسكرية في الوكالة، وفولكوف ماكسيم نيكولايفيتش، رئيس برنامج قسم التقنيات المدنية-العسكرية، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والباحثين من «تريندز».

بدوره، قال ماكاروف ميخائيل يوريفيتش، مدير قسم التعاون الدولي في وكالة المبادرات الاستراتيجية الروسية، إن مجالات التعاون بين الوكالة ومركز تريندز للبحوث والاستشارات متنوعة، حيث اتفق الجانبان على إطلاق مبادرات ريادية تسهم في بناء قدرات الشباب وإعداد جيل من القادة المستقبليين، فضلاً عن تعزيز التبادل المعرفي وتأهيل الشباب وتبني مبادراتهم المميزة.

وثمّن يوريفيتش جهود «تريندز» البحثية واستراتيجيته الساعية إلى استشراف المستقبل بالمعرفة، إلى جانب رؤية المركز الهادفة إلى تمكين الشباب وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، مضيفاً أن «تريندز» أصبح أحد أهم وأبرز مراكز الفكر والبحوث في منطقة الشرق الأوسط، بما يقدمه من رؤى رصينة وقراءات استشرافية للمستقبل.



التعاون المعرفي

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الجلسة تمثل انطلاقة واعدة لبناء جسور من التعاون العلمي والمعرفي مع وكالة المبادرات الاستراتيجية الروسية، التي تعنى بدعم وتمكين الشباب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع المشاريع المبتكرة وريادة الأعمال، كما تعمل على تبني المبادرات الريادية ودعم الأفكار الخلاقة الهادفة إلى ازدهار وتطور ونمو المجتمعات. وذكر العلي أن «تريندز» يؤمن بأن الحوار الفكري والمعرفي يفتح المجال واسعاً أمام تحقيق الفهم المتبادل على الأصعدة كافة، خاصة في تحليل التحديات العالمية المشتركة وتبادل الرؤى حول سبل معالجتها، إلى جانب ضرورة الحوار لمواكبة التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير مشاريع تعاونية في مجال السياسات التقنية، بالإضافة إلى أهمية تطوير أدوات استباقية لمواجهة التحديات المستقبلية.