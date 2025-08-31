الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تخرج الدفعة الأولى من المواهب النسائية في التفتيش والانضباط

شرطة أبوظبي تخرج الدفعة الأولى من المواهب النسائية في التفتيش والانضباط
1 سبتمبر 2025 02:16

أبوظبي (وام)

احتفلت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش والانضباط، ومركز إدارة المواهب بشرطة أبوظبي، بتخريج الدفعة الأولى من مواهب العنصر النسائي في مجال التفتيش والانضباط.
ويهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة الميدانية للعنصر النسائي، وتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام الوظيفي لدى جميع منتسبات شرطة أبوظبي، بما يسهم في تطوير الأداء الشرطي، وفق أفضل الممارسات العالمية. 
حضر الحفل العميد الدكتور راشد محمد بورشيد النقبي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعقيد سهيل محمد الخييلي، مدير إدارة التفتيش والانضباط.
وأكدت شرطة أبوظبي أن البرنامج يجسد اهتمامها بتمكين المرأة الشرطية، وتزويدها بالمهارات والخبرات التي تعزز دورها الفاعل في مجالات التفتيش والانضباط، مشيراً إلى أن العنصر النسائي أثبت كفاءة عالية في مختلف التخصصات الشرطية. وفي ختام الحفل، تم تكريم المشاركات وتوزيع الشهادات على الخريجات، وسط تأكيد على مواصلة العمل لتعزيز قدرات العنصر النسائي والارتقاء بمستويات الأداء الميداني.

