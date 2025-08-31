شرطة أبوظبي تحذر السائقين من مخاطر التوقف في وسط الطريق

أبوظبي (الاتحاد)



ناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، ضمن حملة درب السلامة، السائقين من مفاجآت الطريق بعدم التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب، ودعت إلى التوجه إلى أقرب مخرج لتأمين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق؛ تجنباً لوقوع الحوادث الجسيمة والخطيرة، وعرقلة حركة السير.

ودعا العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، السائقين في الحوادث المرورية البسيطة إلى تحريك المركبة إلى خارج الطريق وأقرب موقف آمن، واستخدام تطبيق ساعد لتخطيط الحادث، حيث إنه سيتم تطبيق المادة 56 للسائقين، وهي مخالفة الوقوف وسط الطريق دون مبرر 1000 درهم و6 نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98) وهي عرقلة حركة السير مخالفتها 500 درهم.

وأوضح عند حدوث أعطال مفاجئة للمركبة أو مفاجآت الطريق كعوائق الطريق يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أهمها الابتعاد عن الطريق واستخدام الأماكن المخصصة لحالات الطوارئ، واستخدام كتف الطريق الأيمن فقط في حالة الضرورة القصوى، واستخدام الإشارات الرباعية التحذيرية، وبعدها التوجه إلى أقرب مخرج آمن.

وحث على ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق، والتركيز التام أثناء القيادة، مما يعزز الانتباه لأي إشعارات بخصوص الأعطال المفاجئة في المركبة، والتصرف في الوقت المناسب وبصورة آمنة، موضحاً أن عدم الانتباه في هذا الموقف تحديداً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفيات والإصابات البالغة.

ولفت إلى أهمية الحرص على القيادة الآمنة عموماً من خلال الالتزام بالسرعات المقررة، واستخدام الإشارات الضوئية لتنبيه السائقين الآخرين على تغيير مسارهم، وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات.