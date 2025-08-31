برعاية نهيان بن زايد.. اختتام النسخة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى للرماية 2025

أبوظبي (الاتحاد)



اختُتمت منافسات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى للرماية، التي أُقيمت تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 13 إلى 24 أغسطس بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة.

شهدت البطولة مشاركة أكثر من 470 رامياً ورامية من المواطنين والمقيمين، في منافسات قوية أقيمت في ثلاثة مواقع، منتجع الفرسان الرياضي الدولي، ونادي الظفرة للرماية في مدينة زايد، ونادي العين للفروسية والرماية، بهدف دعم رياضة الرماية وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها بانتظام، حيث تنافس الجميع على مجموع جوائز بلغت قيمتها مليون درهم.

وأعرب محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة والرياضيين، وحرصها على ترسيخ مكانة الرياضة كإحدى ركائز التنمية الثقافية والاجتماعية في الدولة. كما توجه بخالص التقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للبطولة واهتمامه المستمر بتطويرها ودعمها.

وأكد النيادي أن البطولة، التي امتدت على مدار أربعة أسابيع، شكلت منصة مثالية لعشاق الرماية لخوض تجارب مليئة بالتنافسية والاحترافية، وأسهمت في صقل مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم ضمن الأطر والمعايير المعتمدة في لائحة بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة.

ومن جانبه، أكد عارف حمد العواني أن البطولة مثّلت فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الجديدة في رياضة الرماية وتنمية مهاراتهم، كما ساعدت على تعزيز الوعي الرياضي وبناء جسور التعاون بين الممارسين.

وأعرب عن بالغ امتنانه لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذي حقق أهدافه، موجهاً التهاني للفائزين وللجان المنظمة على نجاحهم في إخراج البطولة بأبهى صورة للعام الثاني على التوالي.

وفي المنافسات الفردية، فاز ماجد مبارك البريكي بالمركز الأول في فئة بندقية سكتون بعد أن حقق 97 نقطة، فيما تصدرت آمنة سلطان سعيد الدرمكي فئة السيدات في نفس المنافسة برصيد 96 نقطة، أما في فئة الناشئين فقد حصد حامد عمر المنهالي المركز الأول بـ95 نقطة.





منافسات

في منافسات المقيمين لفئة مسدس 9 ملم التي أقيمت في الأسبوع الأول من البطولة، فاز بالمركز الأول ساتيام شادها من الهند، وجاء ثانياً لؤي سيد إبراهيم الحاج من السودان، فيما حل ثالثاً آلان رابينا من الفلبين.

أما في منافسات المواطنين لنفس الفئة، فقد فاز بالمركز الأول محمد مبارك البريكي بـ 96 نقطة، وجاء ثانياً عايش سالم القايدي، وثالثاً عبدالله إبراهيم هاشم.

وفي فئة بندقية 223، حسم إبراهيم الدرعي المركز الأول برصيد 99 نقطة، فيما تفوّق خالد محمد القايدي في فئة بندقية 308 محققاً 98 نقطة.

أما منافسات الفرق لفئة إسقاط الصحون (سكتون)، فقد شهدت تفوق فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني الذي توج بالمركز الأول، وجاء فريق ابن مطر ثانياً، بينما حلّ الحرس الوطني - سيدات في المركز الثالث.



الفائزون

عبّر الفائزون عن سعادتهم بالإنجازات التي حققوها، مؤكدين أن البطولة وفرت لهم فرصة ثمينة لتطوير مهاراتهم عبر منافسات قوية مع نخبة من أمهر الرماة. وأوضحوا أن اعتلاء منصة التتويج كان ثمرة جهد متواصل وتدريبات مكثفة، مشيرين إلى أن بطولة أبوظبي الكبرى للرماية شكلت ساحة حقيقية للإبداع وصقل المواهب، مؤكدين تطلعهم إلى الإعلان عن موعد النسخة الثالثة من البطولة.