الأمن الغذائي في صدارة «الدولي للاتصال» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)



يضع «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» 2025، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، ملف الأمن الغذائي والاستدامة في مقدمة أولوياته.

ويستعرض المنتدى، في نسخته الرابعة عشرة، رؤى نخبة من الخبراء العالميين والجهات الوطنية والأكاديميين لتحويل الخطط والسياسات الحكومية إلى سلوك جماعي واعٍ يعزز وفرة الغذاء، ويُرسخ ثقافة الإنتاج والاستهلاك المسؤول، بما يتماشى مع الأجندة العالمية لمواجهة تحديات المناخ والموارد.

تضيء جلسة «الاقتصاد الأخضر.. رؤية جديدة لمسار الغذاء والتنمية»، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على العلاقة المتنامية بين الاقتصاد المستدام وإنتاج الغذاء، مع التركيز على أثر التحول نحو الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء في تقليل البصمة البيئية للزراعة وتحسين كفاءتها. ويشارك في الجلسة حامد الحامد، مؤسس «غراسيا»، إلى جانب تشارلي همفريز، مدير الشؤون المؤسسية Asia House، والبروفيسور تيتوس أووكاس من جامعة ولاية ميشيغان.

وفي جلسة حوارية بعنوان «كيف يبني الشباب نظاماً غذائياً مستداماً؟»، وتنظمها مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، يُناقش المهندسةَ وصانعة المحتوى المتخصص في الاستدامة عذاري السركال، الإعلامي هزاع الشحي، معد ومقدم برامج في إذاعة الشارقة، حول الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجيل الجديد في تحويل التحديات البيئية إلى فرص. وتستعرض الجلسة أدوار الشباب في تبني تقنيات الزراعة الذكية، وإطلاق مبادرات تقلل الفاقد الغذائي، وتعزيز المشاريع المجتمعية الصغيرة التي ترفع من مستوى الاكتفاء الذاتي وتخلق وعياً استهلاكياً جديداً في المجتمع.



المستوى الأسري

على المستوى الأسري، تنظّم المؤسسة أيضاً جلسة بعنوان «الأمن الغذائي يبدأ من البيت»، بمشاركة المستشار الأسري عبدالله الشحي، وبإدارة الإعلامية العنود الصوري، لتوضيح دور الأسرة في تخطيط الوجبات الغذائية والحد من الهدر الغذائي، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الاستدامة وصحة المجتمع.

وتتناول جلسة «ثقافة الغذاء.. وعي وطني من أجل الاستدامة»، التي تنظمها منصة دراية للمتحدثين، الأبعاد السلوكية للغذاء باعتباره قضية يومية ترتبط بخيارات الأفراد والمجتمعات.