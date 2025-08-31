الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن محمد وعبدالله بن سالم القاسمي يعزيان في وفاة إبراهيم عيسى بو حميد

أحمد بن محمد خلال أداء واجب العزاء (من المصدر)
1 سبتمبر 2025 02:16

دبي (الاتحاد)

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة إبراهيم عيسى بو حميد، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموّه عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له إبراهيم عيسى بوحميد.
وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مزهر بدبي عن خالص تعازيه لذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

