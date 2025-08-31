الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد أم القيوين يزور «أبوظبي الدولي للصيـد والفروسية 2025»

راشد بن سعود خلال جولته في المعرض (وام)
1 سبتمبر 2025 02:16

أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وتفقد سموّه عدداً من أجنحة المعرض، واطلع على أحدث المعروضات والمبادرات التي يقدمها في نسخته الـ22 التي تُعد الأضخم والأكبر في تاريخه، وتعكس مكانته كإحدى أبرز الفعاليات التراثية والثقافية على مستوى المنطقة والعالم.
كما اطلع سموّه، خلال جولته في المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى 7 سبتمبر، على أبرز المشاركات المحلية والعالمية المتخصصة في صناعات الصيد والفروسية، والتي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع.
والتقى سموّه عدداً من المشاركين، وتعرف على أهم المبادرات والمشاريع الوطنية والفعاليات الثقافية والتراثية المصاحبة للمعرض. وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، بالتطور المستمر، الذي يشهده معرض الصيد والفروسية، سواء من حيث حجم المشاركات أو تنوعها أو مستوى الإقبال على المعرض، مثمناً الاهتمام الذي توليه القيادة للتراث، والحفاظ على مقوماته وصون الموروث الثقافي.

