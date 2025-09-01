الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سلوفاكيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سلوفاكيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
1 سبتمبر 2025 09:03

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة بيتر بيليغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بيتر بيليغريني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روبرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا.

المصدر: وام
رئيس الدولة
سلوفاكيا
الإمارات
