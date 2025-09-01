الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شرطة أبوظبي تشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بأحدث التقنيات

1 سبتمبر 2025 16:56

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في فعاليات الدورة الـ(22) لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025.
وتتضمن المشاركة أحدث التقنيات الذكية والوسائل المبتكرة في مجال التوعية المرورية ومنها جهاز الهولولكس المتطور، الذي يعتمد على تقنية الإسقاط ثلاثي الأبعاد لتقديم صورة واقعية مجسمة لشخص بحجم طبيعي، يظهر بالصوت والصورة و الروبوت الذكي للتوعية المرورية ومهام الطائرات بدون طيار في دعم العمليات الأمنية و التفتيش الأمني الافتراضي للكلاب البوليسية (K9) والتعريف بخدمة «أمان»، التي تعد قناة تواصل آمنة وسرية تمكن أفراد المجتمع من الإسهام في رفع مستوى الأمن والإبلاغ عن المعلومات بسهولة وخدمة «فرصة أمل» الإلكترونية، التي تتيح للأشخاص أو ذويهم حتى الدرجة الثانية التقدم للعلاج من الإدمان بسرية وخصوصية.

المصدر: وام
