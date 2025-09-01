الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فريق الإنقاذ الإماراتي يختتم مشاركته في جهود إخماد حرائق غابات ألبانيا

فريق الإنقاذ الإماراتي يختتم مشاركته في جهود إخماد حرائق غابات ألبانيا
1 سبتمبر 2025 19:13

اختتم فريق الإنقاذ الإماراتي مشاركته في جهود إخماد حرائق الغابات في جمهورية ألبانيا بعد أن أمضى عدة أسابيع مدعوما بالكوادر البشرية المؤهلة لمثل هذه العمليات وبطائرات ومعدات ومواد مكافحة الحرائق اللازمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد الشريف، إن الفريق قام خلال هذه المهمة بـ 700 عملية إسقاط مائي بما يوازي نحو 1300 طن مياه ومواد إطفاء عبر 28 طلعة جوية.

وأكد أن مساهمات الفريق البارزة في العمليات الإغاثية والإنسانية، يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ودور الإمارات الريادي في العمل الإنساني الدولي.
وكان الفريق قد باشر مهامه في 12 أغسطس بالمناطق المتضررة والتي شملت غابات قرامش وبالولي ومنطقة فلورة الساحلية وغيرها، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
وكرمت الحكومة الألبانية جهود فرق الإنقاذ المشاركة ومن بينها الفريق الإماراتي بحضور رئيس الوزراء إيدي راما، وبمشاركة كبار القادة العسكريين.

أخبار ذات صلة
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
«الصحة العالمية» تشيد بدعم الإمارات للقطاع الطبي في غزة

وأعربت ألبانيا عن تقديرها لجهود القوات الوطنية والمتطوعين في تعزيز الأمن ومواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.
ووجهت ألبانيا الشكر لكافة المشاركين في العمليات، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين القوات الوطنية والأطراف الدولية الشريكة، بما يعزز من قدرات ألبانيا على مواجهة التحديات المستقبلية.

المصدر: وام
فريق الإنقاذ الإماراتي
ألبانيا
الإمارات
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الحرائق
حرائق الغابات
آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©