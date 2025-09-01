الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
وفد من "الصحة العالمية" يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

وفد من "الصحة العالمية" يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
1 سبتمبر 2025 19:34

زار وفد من منظمة الصحة العالمية المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي في ظل التحديات الإنسانية التي يشهدها القطاع. 
ترأس الوفد الدكتور لوكا بيجوزي، منسق فريق الطوارئ الطبية التابع للمنظمة في غزة، حيث اطلع على الخدمات التي يقدمها المستشفى للجرحى والمصابين، والإمكانات الطبية المتوفرة فيه.

وأشاد الوفد، خلال الزيارة، بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المستشفى الميداني، والذي يمثل نموذجًا فاعلًا للاستجابة الإنسانية الطارئة في مناطق الأزمات.

وفي سياق الدعم الإماراتي المستمر، قدمت دولة الإمارات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، قافلة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة إلى مستشفيات قطاع غزة، وذلك لتعزيز قدرات المنظومة الصحية وتلبية الاحتياجات العاجلة.

كانت عملية "الفارس الشهم 3" قد أدخلت، قبل نحو ثلاثة أسابيع، قافلتين طبيتين بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تم تخصيصهما لدعم مستشفيات القطاع، إلى جانب قافلة إضافية تم تقديمها مباشرة لمستشفيات غزة، الأمر الذي يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بمساندة القطاع الصحي الفلسطيني.

وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" أن دعم القطاع الصحي في قطاع غزة يشكل أولوية قصوى ضمن جهودها الإنسانية، استمرارًا لنهج الإمارات الثابت في مساندة الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم الطبي لمرضى القطاع.

المصدر: وام
