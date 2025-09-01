الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد عام شرطة أبوظبي يزور معرض «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

قائد عام شرطة أبوظبي يزور معرض «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»
1 سبتمبر 2025 21:02

زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، فعاليات الدورة الـ 22 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «ADIHEX 2025»، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، والذي يعد الحدث الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستمر حتى الـ 7 من سبتمبر المقبل، محتفيًا بالتراث الإماراتي الأصيل في مجالات الصقارة والفروسية والصيد والرياضات الخارجية.
واطلع معاليه خلال زيارته لجناح شرطة أبوظبي ، واستمع إلى شرح من الإدارات الشرطية المشاركة حول أبرز مهامها، ومنها فرسان شرطة أبوظبي، وإدارة التفتيش الأمني K9، ومنصة هيئة أبوظبي للدفاع المدني.
كما زار معاليه عددًا من أجنحة الجهات المشاركة في المعرض، مشيدًا بالتطورات الكبيرة التي شهدتها الدورة الحالية، وما تعكسه من جهود الكوادر الوطنية وإمكاناتها المتميزة في تنظيم واستضافة الفعاليات الوطنية والدولية المتخصصة.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
