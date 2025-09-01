الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تعزز الجاهزية الأمنية في مطارات الإمارة

خلال الزيارة (من المصدر)
2 سبتمبر 2025 01:29

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
«الصحة العالمية» تشيد بدعم الإمارات للقطاع الطبي في غزة

اطلع اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، خلال زيارته التفقدية إلى الإدارة العامة لأمن المطارات في مطار دبي الدولي، على أحدث الأنظمة الأمنية والتقنيات الذكية المطبقة في مجال حماية وسلامة الطيران المدني، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الجاهزية الأمنية وتبني أفضل الممارسات العالمية.
وكان في استقباله اللواء مروان جلفار مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، والعميد خبير حامد محمد الهاشمي مدير الإدارة العامة لأمن المطارات ونائبه العميد حمد أحمد بن ديلان، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.
واطلع خلال الزيارة على مهام مركز تحليل وتقييم مخاطر أمن الطيران، وخطته المستقبلية.
كما تعرف اللواء الشامسي على الأنظمة المتقدمة الخاصة بتعقب وتأمين حقائب المسافرين المشحونة، والتي تمثل نقلة نوعية، إضافة إلى استعراض الأنظمة الأمنية الحديثة الخاصة بالمطارات، والخطة التطويرية المستقبلية لمطار آل مكتوم الدولي، التي تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية الأمنية لمواكبة التوسع المستقبلي في حركة الطيران.
وأكد أن شرطة دبي ماضية في تبني أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية وتطوير كوادرها البشرية، بما يضمن مواصلة ترسيخ سمعة دبي كأحد أكثر مطارات العالم أماناً وكفاءة.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
أمن المطارات
الإدارة العامة لأمن المطارات
مطار دبي الدولي
حارب محمد الشامسي
آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©