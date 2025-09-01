شرطة دبي تعزز الجاهزية الأمنية في مطارات الإمارة

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، خلال زيارته التفقدية إلى الإدارة العامة لأمن المطارات في مطار دبي الدولي، على أحدث الأنظمة الأمنية والتقنيات الذكية المطبقة في مجال حماية وسلامة الطيران المدني، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الجاهزية الأمنية وتبني أفضل الممارسات العالمية.

وكان في استقباله اللواء مروان جلفار مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، والعميد خبير حامد محمد الهاشمي مدير الإدارة العامة لأمن المطارات ونائبه العميد حمد أحمد بن ديلان، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

واطلع خلال الزيارة على مهام مركز تحليل وتقييم مخاطر أمن الطيران، وخطته المستقبلية.

كما تعرف اللواء الشامسي على الأنظمة المتقدمة الخاصة بتعقب وتأمين حقائب المسافرين المشحونة، والتي تمثل نقلة نوعية، إضافة إلى استعراض الأنظمة الأمنية الحديثة الخاصة بالمطارات، والخطة التطويرية المستقبلية لمطار آل مكتوم الدولي، التي تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية الأمنية لمواكبة التوسع المستقبلي في حركة الطيران.

وأكد أن شرطة دبي ماضية في تبني أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية وتطوير كوادرها البشرية، بما يضمن مواصلة ترسيخ سمعة دبي كأحد أكثر مطارات العالم أماناً وكفاءة.