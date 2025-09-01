الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ضبط حافلة ركاب محمّلة بأسطوانات غاز في دبي

المركبة بعد ضبطها
2 سبتمبر 2025 01:29

دبي (الاتحاد)

ضبطت الدوريات المرورية في شرطة دبي مركبة نقل جماعي من نوع «ميني باص»، محملة بكميات كبيرة من أسطوانات الغاز، بعد أن تمت إزالة مقاعدها لاستيعاب هذا الكم من الأسطوانات بشكل مخالف وخطير.
وقال العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، إن عملية ضبط المركبة حدثت أثناء تنفيذ الدوريات المرورية لحملات تفتيشية في منطقة القوز الصناعية، وإن عملية التفتيش أظهرت وجود عشرات الأسطوانات المخزنة داخل المركبة، وهو ما يشكل خطراً بالغاً على السائق ومستخدمي الطريق.
وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أنهم اتخذوا إجراءات فورية بالتحفظ على المركبة وحجزها، وإحالة سائقها إلى الجهات المختصة. 
وحذّر العميد جمعة بن سويدان، سائقي المركبات من مخالفة قوانين السير والمرور، وضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين، وعدم تحميل المركبات بالمواد الخطرة، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون.

