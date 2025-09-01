جلسات الاستدامة في «الدولي للاتصال الحكومي» تبحث مستقبل المدن والمناخ

الشارقة (الاتحاد)

يفتح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ 14، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، حواراً واسعاً حول الاستدامة والبيئة.

وتبحث جلسات المنتدى كيفية توظيف الاتصال كأداة لتغيير السلوكيات، وبناء شراكات تعزز جودة الحياة، وتضع حلولاً عملية للتحديات البيئية الملحّة التي يواجهها العالم اليوم.

من المدن الذكية إلى استدامة البحار، ومن مواجهة الأزمات المناخية إلى إشراك الشباب والأطفال في صياغة المستقبل، تشهد المنصة الرئيسة في المنتدى نقاشات بناءة، حيث تأتي جلسة «كيف نتحول نحو مدن ذكية ومستدامة؟» لبحث دور التكنولوجيا في بناء مدن تحقق العدالة في توزيع الخدمات وتقلل من الأثر البيئي، مع تسليط الضوء على مساهمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تطوير قطاعات النقل والصحة والطاقة.

وفي قاعة جامعة الشارقة، تبحث جلسة «الاتصال والإعلام لإدارة الأزمات المناخية»، دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي خلال الكوارث البيئية، واستراتيجيات بناء الرسائل الاتصالية وقت الأزمات.