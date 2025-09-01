انسيابية مرورية في مدارس منطقة العين

إيهاب الرفاعي (العين)

شهدت المناطق المحيطة بمنطقة شارع المدارس في مدينة العين، تحسناً ملحوظاً في انسيابية الحركة المرورية، خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية بعد انتهاء بلدية العين من مشروع أعمال التطوير والتحسين في شبكة الطرق الواقعة في منطقة المدارس الخاصة بفلج هزاع، ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز الحركة المرورية في المناطق الحيوية لمنطقة العين.

وأسهم المشروع في حل مشكلة الاختناقات المرورية التي كانت تشهدها تلك المنطقة المكتظة بعدد كبير من المدارس المختلفة، وتشهد إقبالاً كبيراً من أولياء الأمور لتوصيل وتسلم أبنائهم خلال أوقات الذروة، وتضمن المشروع تنفيذ 4 مداخل ومخارج إضافية لمنطقة مواقف المدارس، مما يسهم في تعزيز سهولة الدخول والخروج من المنطقة.

كما تم تنفيذ 10 مناطق التفاف داخلية لتقليل الازدحام وتسهيل الحركة داخل محيط المدارس. وإنشاء 834 موقفاً إضافياً، مما يوفر حلاً عملياً ومستداماً لخدمة المدارس وتلبية احتياجات مرتادي المنطقة.



شبكة الطرق

يأتي المشروع ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وزيادة انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات الذروة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق في المنطقة.

وتسعى بلدية مدينة العين من خلال هذا التطوير إلى تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمحيط المؤسسات التعليمية، خاصة لأولياء الأمور والكوادر التعليمية.

إضافة إلى ذلك، نفذت البلدية حملة واسعة لمعالجة المشوهات وصيانة علامات الطريق والأرصفة حول منطقة المدارس في المدينة، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.

بيئة آمنة

أكدت البلدية أن هذه الجهود تنبع من حرصها على تهيئة بيئة آمنة ومنظمة تدعم العملية التعليمية، وتسهم في حماية وسلامة مستخدمي الطريق.

وفي هذا الإطار، دعت البلدية السائقين إلى الالتزام بالأنظمة المرورية، وتوخي الحذر، والامتثال للسرعات المحددة في مناطق المدارس، إضافة إلى التقيد بالعلامات الأرضية والإرشادية، حفاظاً على السلامة.

كما حثت البلدية أولياء الأمور على توعية أبنائهم بأهمية استخدام مناطق العبور الآمنة، والالتزام بإرشادات السلامة أثناء التنقل من وإلى المدارس.

بدورهم، أشاد عدد من أولياء الأمور ومستخدمي الطريق أمام المدارس بالتعديلات الأخيرة التي نفذتها البلدية، وأسهمت في تخفيف الاختناقات المرورية في تلك المنطقة.



انسيابية عالية

يؤكد هادي زكريا، ولي أمر، أن المنطقة أصبحت سهلة الحركة، ذات انسيابية عالية في الحركة المرورية، مما سهل الكثير على أولياء الأمور في توصيل أبنائهم وتسلمهم خلال أوقات الصباح والمساء، وأسهمت في اختصار الوقت والجهد، ويشير نبيل العبد، ولي أمر، إلى أن التعديلات التي تمت إضافتها في منطقة المدارس، سواء من خلال المداخل والمخارج الإضافية، وكذلك الدورانات التي تم إنشاؤها والمواقف الجديدة، كان لها فضل كبير في اختصار الوقت المستغرق لتوصيل الأبناء إلى 5 دقائق بدلاً من 30 دقيقة في السابق، بسبب تكدس السيارات في الوقت نفسه لتوصيل الأبناء.