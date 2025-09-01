الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

الكشف عن أحدث سيارات وتجهيزات البر في "أبوظبي للصيد والفروسية"

الكشف عن أحدث سيارات وتجهيزات البر في "أبوظبي للصيد والفروسية"
1 سبتمبر 2025 21:35

تشهد فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 هذا العام عرض أحدث الابتكارات والموديلات الحصرية في عالم السيارات ومستلزمات البر.
تبرز الشركات العربية والعالمية حرصها على تقديم منتجات متطورة تلبي احتياجات عشاق السيارات والرحلات البرية عبر المشاركة في هذا الحدث السنوي الذي يعد منصة استراتيجية لاستعراض تقنيات مبتكرة وتجارب استثنائية لأول مرة أمام الزوار، بما يعكس التطور المستمر في قطاع السيارات والتجهيزات البرية في الدولة. 
وأكد وليد يوسف، المدير العام لشركة (إي آر بي) - الإمارات الوكيل الحصري لشركة إي آر بي الأسترالية إحدى شركات مجموعة المسعود أن مشاركتهم السادسة عشرة على التوالي في المعرض تأتي مع الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على تأسيس الشركة. 
وأوضح يوسف أن الشركة قدمت هذا العام منتجات جديدة لأول مرة، أبرزها المقطورة المزودة بمكينة ضغط الهواء الأحدث من نوعها، والتي تم تصنيعها وعرضها خصيصًا لزوار المعرض، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات المتعلقة بالتخييم وإعادة تصليح السيارات واحتياجات البر الأساسية، بما في ذلك الدعامة الأمامية للحماية، وأنواع مختلفة من أضواء السيارات، والثلاجات المخصصة للسيارات، والكشافات. 
من جانبه، أكد أيمن البيجاوي المدير التنفيذي لقطاع المبيعات والتسويق في شركة بن حمودة للسيارات، أن مشاركتهم في المعرض تهدف إلى عرض أحدث السيارات وعروضها الحصرية مثل مركبة سييرا "شاهين" التي تم تصنيعها حديثًا بمواصفات فريدة وإضافات حصرية وفئة شيفروليه "زد آر 2" ذات الأبواب الأربعة، ضمن فئة شاهين أيضا.

المصدر: وام
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
التخييم
سيارات
