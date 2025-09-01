الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«مؤتمر الجمعية الدولية للسلس البولي» ينطلق 17 سبتمبر بأبوظبي

«مؤتمر الجمعية الدولية للسلس البولي» ينطلق 17 سبتمبر بأبوظبي
2 سبتمبر 2025 01:28

أبوظبي (الاتحاد) 

تستضيف أبوظبي أول مؤتمر تخصصي للمسالك البولية في الشرق الأوسط، بالتعاون بين الجمعية الدولية لعلاج السلس البولي (ICS) وجمعية الإمارات للمسالك البولية (EUS)، خلال الفترة من 17 إلى 20 الشهر الجاري.
ويستهدف المؤتمر، أطباء المسالك البولية، وأطباء أمراض النساء والتوليد، وأطباء الشيخوخة، واختصاصيي العلاج الطبيعي، والممرضات، وكل المهنيين الصحيين المهتمين بتطوير رعاية مرضى سلس البول في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتيح المؤتمر للمشاركين ورش عمل تطبيقية تفاعلية، وموائد مستديرة بقيادة خبراء عالميين، ومحاضرات علمية متقدمة، بهدف نقل المعرفة العملية وتحسين نتائج المرضى.
ويُعد مؤتمر ICS-EUS 2025، منصة دولية لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال رعاية سلس البول، واعتماد المقاربات العلاجية التي تركز على المريض أولاً، مع تعزيز الوقاية، الرفاهية الشاملة، والعلاج المناسب ثقافياً لكل مريض في المنطقة.
وفي تعليقه على المؤتمر، قال الدكتور جون هيساكرز، الأمين العام للجمعية الدولية لعلاج السلس البول: (ICS) «يمثل مؤتمر ICS-EUS أكثر من مجرد لقاء علمي، فهو فرصة هامة لكسر حاجز الصمت حول سلس البول، وإزالة الوصمة الاجتماعية، وتقديم حلول عملية ومبتكرة للمرضى».
كما سيتناول المؤتمر، أحدث الابتكارات الرقمية في رعاية سلس البول، من التشخيص بالذكاء الاصطناعي والمراقبة عن بعد، وصولاً إلى خطط العلاج الشخصية والمخصصة.

