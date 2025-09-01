«الإمارات الصحية»: دفعة جديدة من البرنامج الانتقالي للتمريض للخريجين الجدد

دبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حفل تخريج دفعة جديدة من البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض للخريجين الجدد، الذي يعد برنامج الإقامة الأول من نوعه على مستوى الدولة المعتمد من مركز الاعتماد الأميركي للتمريض.

وأقيم الحفل في مركز التدريب والتطوير التابع للمؤسسة، بمشاركة 98 ممرضاً وممرضة، بما يرسّخ ريادة المؤسسة في إعداد وتأهيل الكفاءات التمريضية القادرة على دعم مسيرة القطاع الصحي الوطني.

وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة سمية محمد البلوشي، مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تخريج هذه الدفعة يمثل خطوة مهمة لرفد القطاع الصحي بكفاءات تمريضية مؤهلة قادرة على أداء دور محوري في دعم خدمات الرعاية الصحية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026.

ولفتت إلى أن المؤسسة تولي برامج التدريب والتأهيل المتخصصة أولوية قصوى، إدراكاً لدورها في تطوير الكوادر، وبما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ نظام صحي رائد عالمياً.

وقالت: «يعكس اعتماد البرنامج من هيئة دولية مرموقة التزام المؤسسة بالتميز والجودة، إذ يمثل هذا البرنامج نقلة نوعية في جهود دعم الممرضين والممرضات الجدد خلال انتقالهم من مقاعد الدراسة إلى ممارسة المهنة، بما يسهم في تحسين نتائج رعاية المرضى وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية وضمان استمرارية مسيرتهم المهنية».

ويمتد البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض للخريجين الجدد على مدى ستة أشهر، ويغطي مجموعة شاملة من المحاور، بما في ذلك الرعاية الإكلينيكية والتواصل الفعّال والعمل الجماعي وجودة الرعاية، إلى جانب مبادئ الممارسة المبنية على الأدلة والمحاكاة السريرية. وبعد التخرج، يواصل الممرضون والممرضات عملهم في المنشآت التابعة للمؤسسة التي تم تعيينهم بها، مما يعزز من استقرارهم المهني ويضمن استدامة الكفاءات التمريضية داخل المنظومة الصحية.