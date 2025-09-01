الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية»: دفعة جديدة من البرنامج الانتقالي للتمريض للخريجين الجدد

خلال تخريج إحدى الممرضات (من المصدر)
2 سبتمبر 2025 01:28

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
«الصحة العالمية» تشيد بدعم الإمارات للقطاع الطبي في غزة

نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حفل تخريج دفعة جديدة من البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض للخريجين الجدد، الذي يعد برنامج الإقامة الأول من نوعه على مستوى الدولة المعتمد من مركز الاعتماد الأميركي للتمريض. 
وأقيم الحفل في مركز التدريب والتطوير التابع للمؤسسة، بمشاركة 98 ممرضاً وممرضة، بما يرسّخ ريادة المؤسسة في إعداد وتأهيل الكفاءات التمريضية القادرة على دعم مسيرة القطاع الصحي الوطني.
وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة سمية محمد البلوشي، مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تخريج هذه الدفعة يمثل خطوة مهمة لرفد القطاع الصحي بكفاءات تمريضية مؤهلة قادرة على أداء دور محوري في دعم خدمات الرعاية الصحية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026. 
ولفتت إلى أن المؤسسة تولي برامج التدريب والتأهيل المتخصصة أولوية قصوى، إدراكاً لدورها في تطوير الكوادر، وبما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ نظام صحي رائد عالمياً.
وقالت: «يعكس اعتماد البرنامج من هيئة دولية مرموقة التزام المؤسسة بالتميز والجودة، إذ يمثل هذا البرنامج نقلة نوعية في جهود دعم الممرضين والممرضات الجدد خلال انتقالهم من مقاعد الدراسة إلى ممارسة المهنة، بما يسهم في تحسين نتائج رعاية المرضى وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية وضمان استمرارية مسيرتهم المهنية».
ويمتد البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض للخريجين الجدد على مدى ستة أشهر، ويغطي مجموعة شاملة من المحاور، بما في ذلك الرعاية الإكلينيكية والتواصل الفعّال والعمل الجماعي وجودة الرعاية، إلى جانب مبادئ الممارسة المبنية على الأدلة والمحاكاة السريرية. وبعد التخرج، يواصل الممرضون والممرضات عملهم في المنشآت التابعة للمؤسسة التي تم تعيينهم بها، مما يعزز من استقرارهم المهني ويضمن استدامة الكفاءات التمريضية داخل المنظومة الصحية.

التمريض
الإمارات
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الخدمات الصحية
سمية البلوشي
آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©