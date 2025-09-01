الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كورنيش أبوظبي» يُطلق عيادات الأمومة المتميزة

مستشفى الكورنيش (من المصدر)
2 سبتمبر 2025 01:29

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أطلق مستشفى الكورنيش في أبوظبي، عيادات الأمومة المتميزة، لتقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية للمرأة.
وحدّدت إدارة المستشفى ساعات العمل في العيادات، من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، ويومي السبت والأحد من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساء.
وقالت الدكتورة أسماء علي الهلسه، المدير التنفيذي لمستشفى الكورنيش أبوظبي: «لما يقارب نصف قرن، يقف مستشفى الكورنيش على ضفاف العاصمة أبوظبي كنبراس للطمأنينة، وملاذ للأمهات، وذاكرة تحتضن قصص الميلاد الأولى. وعلى مدى عقود كان شاهداً على ولادة أجيال متعاقبة من أبناء الوطن، وخطوات الأمهات نحو حياة جديدة، جامعاً بين مهارة الأطباء ودفء العادات الأصيلة».
وأضافت: «اليوم، يعزّز الكورنيش ثقة المجتمع به، ويكتب فصلاً جديداً في رحلته، عبر افتتاح عيادات الأمومة المتميزة وتمديد ساعات الرعاية للأمهات، فأبوابها باتت مفتوحة في أوقات تناسب نمط حياة الأمهات وراحتهن سواء بعد صلاة الجمعة، وفي الساعات المسائية، أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليظل وعد المستشفى قائماً على رعاية طبية آمنة تليق بالأم، وتطمئن القلب، وترافق الحلم حتى لحظة الولادة».

