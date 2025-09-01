الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل فريق البحث والإنقاذ وتقدم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المتأثرين من زلزال شرق أفغانستان

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل فريق البحث والإنقاذ وتقدم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المتأثرين من زلزال شرق أفغانستان
1 سبتمبر 2025 21:53

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أرسلت دولة الإمارات بشكل عاجل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة، لدعم جهود البحث والإنقاذ ومساندة المتأثرين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من أفغانستان.
كما أرسلت دولة الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة تضم مواد إغاثية أساسية تشمل الغذاء والمستلزمات الطبية وخيم الإيواء، بهدف دعم المتضررين والجرحى والمصابين، والتخفيف من آثار الكارثة على العائلات المنكوبة.
ويأتي ذلك في إطار استجابة دولة الإمارات الإغاثية الفورية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة، انطلاقاً من مسؤولياتها الدولية ورسالتها الإنسانية، وحرصها على سرعة مد يد العون لمساعدة المنكوبين والمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.
وتواصل دولة الإمارات نهجها الراسخ ودورها الإنساني العالمي بالوقوف إلى جانب الشعوب المتأثرة في مثل هذه الأوضاع الطارئة، تجسيداً للقيم الإنسانية السامية والمبادئ النبيلة التي تدعو إلى التعاون والتضامن الدولي، عبر تقديم الدعم العاجل والإسهام في التخفيف من معاناة المتضررين، لتظل الإمارات في طليعة دول العالم استجابة لمثل هذه الكوارث والأزمات.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات
فرق البحث والإنقاذ
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الحرس الوطني
زلزال
أفغانستان
