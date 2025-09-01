الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تعزّز الثقافة القانونية لزوار معرض «الصيد والفروسية»

جانب من جناح الدائرة (من المصدر)
2 سبتمبر 2025 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

تُشارك دائرة القضاء أبوظبي، في فعاليات النسخة الـ22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، المقام خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر الحالي تحت شعار «تراث يتجدّد»، وذلك في إطار حرصها على تعزيز نشر الثقافة القانونية، لدى المهتمين برياضات الصيد والفروسية وسباقات الهجن، وتعريفهم بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لتلك الأنشطة في دولة الإمارات، وتوصيل الرسائل التوعوية بأساليب ذكية ومبتكرة. 
وتُمثّل مشاركة الدائرة في المعرض فرصة مهمة للتواصل مع المهتمين برياضات الصيد والفروسية، حيث يُعدّ المعرض منصة متخصّصة تسلّط الضوء على تراث أبوظبي العميق وتقاليدها في الصيد والفروسية، وتجمع المهتمين بهذه الرياضات.
وتأتي مشاركتها في إطار الاهتمام الذي توليه بالجانب التوعوي والتثقيفي لكافة فئات المجتمع، لما له من دور بارز في توفير الحماية الوقائية، وصيانة الحقوق والالتزام بالقوانين وتحقيق العدالة، وهو ما ينعكس على البيئة الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في صون المكتسبات والمنجزات المحققة في مختلف القطاعات، بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي ومكانتها عالمياً.
إلى ذلك، يتضمّن الجناح عدداً من الأركان الرئيسة، من أبرزها ركن لعرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأشغالهم اليدوية والفنية والإبداعية، بهدف دعم أعمالهم لتعزيز خبراتهم ومهاراتهم الحرفية، بما يسهم في تسهيل دمجهم في المجتمع، فضلاً عن ركن لعرض البرامج والمبادرات التوعوية لمركز أبوظبي للتوعيّة القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، والتي تهدف إلى ترسيخ المعرفة بين أفراد المجتمع، بما يسهم في بناء ثقافة قانونية مستدامة تدعم تحقيق الأمن والاستقرار.

