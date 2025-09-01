«تحدي الهدد».. محاكاة رقمية لفن الصقّارة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي (وام)

أطلقت هيئة أبوظبي للتراث، الشريك التراثي للدورة الـ22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، اللعبة الرقمية التفاعلية «تحدي الهدد»، ضمن فعاليات جناحها في المعرض، بهدف تعريف الجمهور بفنون الصقارة ومهاراتها، وما تحمله من قيم مجتمعية أصيلة.

وأكد راشد محمد الرميثي، مدير جناح الهيئة في المعرض، حرص الهيئة على توظيف التقنيات الحديثة في تعليم التراث، وربطه بالتطور التكنولوجي، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة لاكتشاف التراث الإماراتي بطرق مبتكرة، والتفاعل بشكل أعمق مع موروثهم.

وأوضح الرميثي أن اللعبة المعروضة عبر شاشة إلكترونية تتيح للمشارك تجسيد دور الصقّار، حيث يخوض تجربة افتراضية يحلق خلالها بصقر قوي في سباق مع الزمن، للإجابة على أسئلة تراثية متنوعة، ومع كل إجابة صحيحة، يجمع اللاعب النقاط وينتقل إلى مستويات أكثر تحدياً».