الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

تعاون بحثي بين «مكتب الأسلحة والمواد الخطرة» و«تريندز»

محمد النيادي ومحمد العلي خلال توقيع الاتفاقية بحضور حمد الكعبي (من المصدر)
2 سبتمبر 2025 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم بين الطرفين على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بتنظيم تداول الأسلحة والذخائر والمواد الخطرة، بما يسهم في دعم وتطوير المعرفة العلمية والفكرية المرتبطة بهذه المجالات الحيوية.
وتفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات التدريب، والبحوث المشتركة، وإعداد الدراسات المتخصصة، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تعالج التحديات المرتبطة بالأسلحة والمواد الخطرة، بما يعكس التزام الطرفين بمسؤوليتهما الوطنية والدولية.
وأكّد محمد سهيل النيادي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية المكتب لتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والفكرية الرائدة، مضيفاً أن الشراكة مع مركز «تريندز» ستضيف قيمة نوعية لجهود المكتب من خلال تزويده ببحوث ودراسات علمية متخصصة، ودعمه بمعلومات دقيقة تسهم في تطوير السياسات وتعزيز منظومة الأمن والسلامة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد العلي أن توقيع الاتفاقية يجسّد التزام «تريندز» بدعم الجهود المعرفية في مجال تنظيم تداول الاسلحة ومكافحة التهديدات ذات الصلة، مشيراً إلى أن المركز سيضع خبراته البحثية والفكرية في خدمة هذا التعاون. 

أبوظبي
الإمارات
مكتب الأسلحة والمواد الخطرة
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية بأبوظبي
محمد النيادي
محمد العلي
